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18:40 (мск), источник: Индикатор

Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу

Элементы, содержащиеся в чернилах для нанесения татуировок, перемещаются внутри тела человека в виде микро- и наночастиц и достигают лимфатических узлов. Свои выводы ученые из Европейского центра синхротронного излучения ESRF изложили на страницах Scientific Reports.

Ученым до сих пор было мало известно о вредных примесях, которые могут содержаться в чернилах для нанесения татуировок. Большинство таких чернил содержат органические пигменты, но также могут содержать консерванты и вредные примеси, такие как никель, хром, марганец или кобальт. Помимо углеродной сажи (краски черного цвета), другим очень распространенным ингредиентом является диоксид титана (TiO2), белый пигмент, используем для создания определенных оттенков при смешивании. TiO2 также широко используется в пищевых добавках и красках. Нередко после нанесения белых татуировок с помощью содержащих это вещество чернил у людей начиналась чесаться кожа. Ученые выяснили, куда попадает диоксид титана после нанесения тату.

С помощью рентгенофлуоресцентного анализа исследователи обнаружили частицы диоксида титана в микро- и нанодиапазоне кожи, а также в лимфатических узлах. Исследователи наблюдали частицы размером до нескольких микрометров в коже человека, однако только самые маленькие наночастицы достигли лимфатических узлов. Это может привести к увеличению лимфатических узлов.

Ученые продолжат исследование, что выяснить, какие биомолекулярния изменения могут произойти в тканях, куда попали частицы татуировки.

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