Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу

Ученым до сих пор было мало известно о вредных примесях, которые могут содержаться в чернилах для нанесения татуировок. Большинство таких чернил содержат органические пигменты, но также могут содержать консерванты и вредные примеси, такие как никель, хром, марганец или кобальт. Помимо углеродной сажи (краски черного цвета), другим очень распространенным ингредиентом является диоксид титана (TiO2), белый пигмент, используем для создания определенных оттенков при смешивании. TiO2 также широко используется в пищевых добавках и красках. Нередко после нанесения белых татуировок с помощью содержащих это вещество чернил у людей начиналась чесаться кожа. Ученые выяснили, куда попадает диоксид титана после нанесения тату.