В Москве в среду объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду, 13 сентября, желтый уровень погодной опасности в Москве.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду, 13 сентября, желтый уровень погодной опасности в Москве.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в Москве и Московской области будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, а во второй половине дня возможна гроза.
Ветер в среду ожидается южный 5−10 метров в секунду, днем порывы ветра могут достигать 12−17 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 14−16 градусов, днем в среду воздух прогреется до 23−25 градусов, отмечается в сообщении.