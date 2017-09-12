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15:37 (мск), источник: РИА Новости

В Москве в среду объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду, 13 сентября, желтый уровень погодной опасности в Москве.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 77% 762 мм рт. ст. 3 м/с

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в Москве и Московской области будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, а во второй половине дня возможна гроза.

Ветер в среду ожидается южный 5−10 метров в секунду, днем порывы ветра могут достигать 12−17 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 14−16 градусов, днем в среду воздух прогреется до 23−25 градусов, отмечается в сообщении.

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