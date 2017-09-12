Башкирские паломники возвращаются на родину из Саудовской Аравии

Первая группа соотечественников прибыла на родину поздним вечером 10 сентября, следующим утром на родной земле приземлился самолет со второй группой мусульман. Еще две группы вернутся в республику сегодня, 12-го, и завтра, 13 сентября.

В этом году на мусульманских святынях в Мекке побывали 190 жителей Башкортостана, еще 48 человек не смогли вылететь из Уфы в Саудовскую Аравию в последний момент из-за проблем с визовой службой. «Дело в том, что в этом году наблюдался небывалый спрос желающих совершить хадж — 24 тысячи россиян против 12,5 тысячи в прошлом году. Во-вторых, Духовному управлению мусульман республики не выделяют отдельно определенное количество квот, необходимых для паломников и приходится прибегать к услугам посредников, — поэтому и произошла такая ситуация, — объяснил руководитель отдела хадж ДУМ РБ Ильшат Хафизов. — На следующий год мы будем добиваться отдельных квот для ДУМ РБ».