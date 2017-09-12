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10В Саудовской Аравии начался Хадж
15:43 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирские паломники возвращаются на родину из Саудовской Аравии

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Башкирские паломники, совершившие хадж по святым для мусульман местам, начали возвращаться из Саудовской Аравии в Уфу. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Духовном управлении мусульман РБ.

Первая группа соотечественников прибыла на родину поздним вечером 10 сентября, следующим утром на родной земле приземлился самолет со второй группой мусульман. Еще две группы вернутся в республику сегодня, 12-го, и завтра, 13 сентября.

В этом году на мусульманских святынях в Мекке побывали 190 жителей Башкортостана, еще 48 человек не смогли вылететь из Уфы в Саудовскую Аравию в последний момент из-за проблем с визовой службой. «Дело в том, что в этом году наблюдался небывалый спрос желающих совершить хадж — 24 тысячи россиян против 12,5 тысячи в прошлом году. Во-вторых, Духовному управлению мусульман республики не выделяют отдельно определенное количество квот, необходимых для паломников и приходится прибегать к услугам посредников, — поэтому и произошла такая ситуация, — объяснил руководитель отдела хадж ДУМ РБ Ильшат Хафизов. — На следующий год мы будем добиваться отдельных квот для ДУМ РБ».

Хадж — пятый и последний из столпов ислама, каждый правоверный должен совершить его хотя бы раз в жизни. Отправившись в путешествие в конце августа, жители Башкортостана в числе мусульман всего мира посетили основные центры паломничества — Мекку и Медину, совершили там обход вокруг Каабы, бег между склонами Сафа и Марва и другие ритуалы. На гору Арафат, откуда пророк Мухаммад произнес свою последнюю проповедь, паломники поднялись 31 августа. 1 сентября в долине этой священной горы верующие отметили Курбан-байрам, совершив обряд жертвоприношения. Теперь в статусе хаджиев (совершивших паломничество) мусульмане возвращаются к своим семьям.

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