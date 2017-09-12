Волгоградский завод будет поставлять автобусы российским школам
Завод вошел в число пяти
Завод вошел в число пяти
«Волгабас» будет поставлять 10 регионам России школьные автобусы в рамках федеральной программы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», транспорт изготовят специально для образовательных учреждений Дагестана,
Напомним, постановлением Правительства РФ в 2017 году предусмотрена поставка 1 549 школьных автобусов в 77 регионов страны, на эти цели Минпромторгу РФ направлены бюджетные ассигнования в размере трех миллиардов рублей. Волгоградская область станет одним из крупнейших получателей транспорта: в регион направят 70 машин.