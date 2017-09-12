Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Как недосып портит вашу жизнь
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Все ещё мисс Вселенная: Фёдорова предстала в купальнике - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
Экс-глава войск Украины назвал организаторов госпереворота – СМИ
Новейшая атомная подлодка РФ покрыта тайной – СМИ
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
10В Саудовской Аравии начался Хадж
15:51 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградский завод будет поставлять автобусы российским школам

Завод вошел в число пяти компаний-поставщиков, определенных Минпромторгом РФ.

«Волгабас» будет поставлять 10 регионам России школьные автобусы в рамках федеральной программы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», транспорт изготовят специально для образовательных учреждений Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чувашской Республики, Московской, Псковской, Новгородской и Волгоградской областей и не только. «Завод вошел в число пяти компаний-поставщиков, определенных Минпромторгом России», — заявили в областной администрации.

Напомним, постановлением Правительства РФ в 2017 году предусмотрена поставка 1 549 школьных автобусов в 77 регионов страны, на эти цели Минпромторгу РФ направлены бюджетные ассигнования в размере трех миллиардов рублей. Волгоградская область станет одним из крупнейших получателей транспорта: в регион направят 70 машин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Новый год – это бесовщина». Как живут и от чего отказываются казаки-староверы
В крупных городах России массово эвакуируют школы, вузы и ТЦ
Юлия Липницкая: Человек, выдающий себя за моего отца, — мошенник
Крупнейшая сеть кинотеатров отказалась от показов «Матильды»
«Роснефть» сдвинула в Арктике айсберг массой миллион тонн
В МИД прокомментировали новую резолюцию Совбеза ООН по КНДР
Зарплата жаловавшейся Путину учительницы не изменилась
Правительство запретило госзакупки иностранной мебели
Спорт
Месси против Буффона: главная дуэль матча ЛЧ «Барса» — «Ювентус» Представляем матчи первого игрового дня Лиги чемпионов
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Самые необычные храмы мира (фото)
Дома реновации могут появиться в промзонах
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь