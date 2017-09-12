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17:17 (мск), источник: Вести Иркутск

Два новых муниципальных детских сада строятся в Иркутске

Число маленьких иркутян растет, а вместе с ними и количество детских садов. Сейчас в городе строят два — в Октябрьском и Ленинском округах.

Источник: Вести Иркутск

О том, что современное здание удивит не только дошкольников, но и воспитателей, рассказывает заведующая. В новом детском саду в Ленинском округе появятся музыкальный и спортивный залы, отдельные спальни, раздевалки. В прежнем здании их не было.

— Садик, который здесь был, — он очень старенький. Был в ведомстве воинской части. Сад 37-го года постройки. Потребности нашего микрорайона тот детский сад просто не удовлетворял, — говорит заведующая детским садом № 36 Елена Шевченко.

Мэр Иркутска посетил и стройку, которая сейчас кипит в Октябрьском округе. Здание «растёт» на улице Байкальской. На территории ещё одного нового детского сада уже возводят цокольный этаж.

— На сегодняшний день все работы идут в графике. Мы буквально через неделю уже уверенно выйдем из земли по обоим объектам. По плану до конца года закрыть контур и в зимний период уйти во внутреннюю отделку, — говорит начальник МКУ «УКС Иркутска» Илья Кручинин.

В двух новых детских садах — по 110 мест. Деньги на строительство запланированы в бюджете. Общая стоимость дошкольного учреждения в Ленинском круге — 105 млн рублей, немногим меньше в Октябрьском — 95 млн. Сдать объекты подрядчики должны летом 2018-го.

— Те организации, которые сегодня строят те объекты, на которых мы с вами побывали, они уже работали с нами на социальных объектах. Нареканий не было. Надеюсь, что и в дальнейшем они нас не подведут, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Обновили к этому учебному году 36-ю школу. Ремонт здесь обеспечило муниципально-частное партнёрство. Подрядчики заменили асфальт, отсыпали беговую дорожку, восстановили ограждение и установили малые архитектурные формы.

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