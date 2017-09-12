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15:55 (мск), источник: Om1.ru

Омичи проголосовали за самые «убитые» дороги: список

Антирейтинг минстроя возглавила объездная дорога на Левом берегу — ее и другие объекты с наибольшим числом голосов включат в списки ремонта в первую очередь.

Источник: Om1.ru

В Омске завершилось интернет-голосование, в ходе которого жители выбирали самые разбитые дороги для ремонта в 2018 году. Напомним, соцопрос проходил с 30 августа по 9 сентября в группе федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во «ВКонтакте». В списке значилось 37 магистралей.

Всего в голосовании поучастовали 6 тысяч омичей. Большинство признало самой аварийной объездную дорогу у ТРК «Континент» — 676 голосов. Второй в антирейтинге стала улица Доковская. Третье место поделили проспекты Менделеева и Комарова.

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— Также чаще всего омичи голосовали за ремонт улиц Семиреченская и Красный путь, окружной дороги от проспекта Космического до ул. Барабинской, проспекта Карла Маркса, участка дороги от ул. Завертяева до Пушкинского тракта, улиц Комбинатской и Лизы Чайкиной, — комментируют в региональном минстрое.

Еще около 100 альтернативных вариантов предложили в комментариях. Нарекания вызывают ул. Завертяева, Пушкинский тракт, 2-я Производственная, Сыропятская, 10 лет Октября от Окружной до Бауцентра, объездная дорога от 1-й Заречной до 10 лет Октября, 27-я Северная и путепровод на Московке. Все предложения направлены в администрацию для формирования окончательных списков на ремонт дорог в 2018-м и последующих годах.

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