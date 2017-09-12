Омичи проголосовали за самые «убитые» дороги: список

Источник: Om1.ru

В Омске завершилось интернет-голосование, в ходе которого жители выбирали самые разбитые дороги для ремонта в 2018 году. Напомним, соцопрос проходил с 30 августа по 9 сентября в группе федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во «ВКонтакте». В списке значилось 37 магистралей.

Всего в голосовании поучастовали 6 тысяч омичей. Большинство признало самой аварийной объездную дорогу у ТРК «Континент» — 676 голосов. Второй в антирейтинге стала улица Доковская. Третье место поделили проспекты Менделеева и Комарова.

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— Также чаще всего омичи голосовали за ремонт улиц Семиреченская и Красный путь, окружной дороги от проспекта Космического до ул. Барабинской, проспекта Карла Маркса, участка дороги от ул. Завертяева до Пушкинского тракта, улиц Комбинатской и Лизы Чайкиной, — комментируют в региональном минстрое.