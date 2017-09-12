Омичи проголосовали за самые «убитые» дороги: список
Антирейтинг минстроя возглавила объездная дорога на Левом берегу — ее и другие объекты с наибольшим числом голосов включат в списки ремонта в первую очередь.
Антирейтинг минстроя возглавила объездная дорога на Левом берегу — ее и другие объекты с наибольшим числом голосов включат в списки ремонта в первую очередь.
В Омске завершилось
Всего в голосовании поучастовали 6 тысяч омичей. Большинство признало самой аварийной объездную дорогу у ТРК «Континент» — 676 голосов. Второй в антирейтинге стала улица Доковская. Третье место поделили проспекты Менделеева и Комарова.
— Также чаще всего омичи голосовали за ремонт улиц Семиреченская и Красный путь, окружной дороги от проспекта Космического до ул. Барабинской, проспекта Карла Маркса, участка дороги от ул. Завертяева до Пушкинского тракта, улиц Комбинатской и Лизы Чайкиной, — комментируют в региональном минстрое.
Еще около 100 альтернативных вариантов предложили в комментариях. Нарекания вызывают ул. Завертяева, Пушкинский тракт, 2-я Производственная, Сыропятская, 10 лет Октября от Окружной до Бауцентра, объездная дорога от 1-й Заречной до 10 лет Октября, 27-я Северная и путепровод на Московке. Все предложения направлены в администрацию для формирования окончательных списков на ремонт дорог в 2018-м и последующих годах.