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16:17 (мск), источник: АиФ Уфа

Сотрудники ГИБДД Башкирии напомнят водителям о забытых штрафах

Операция «Должник» стартовала на дорогах Башкирии.

Профилактическая операция «Должник» для автовладельцев и водителей пройдёт в Башкирии с 12 по 20 сентября, об этом сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.

Основная цель мероприятия — напомнить нарушителям о необходимости своевременно оплачивать свои штрафы.

«За неуплату штрафа в течение 60 дней с момента вынесения постановления об административном правонарушении на виновное лицо может быть наложен штраф уже в двойном размере от суммы либо назначено 15 суток ареста либо до 50 часов обязательных работ, — говорит главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. — В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении гражданину предоставляется возможность оплатить лишь 50% от суммы».

Сотрудники Госавтоинспекции будут проводить массовые проверки водителей на наличие имеющихся долгов.

Информацию о неоплаченных штрафах можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции или на сайте www. gosuslugi.ru.

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