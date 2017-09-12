Сотрудники ГИБДД Башкирии напомнят водителям о забытых штрафах
Операция «Должник» стартовала на дорогах Башкирии.
Операция «Должник» стартовала на дорогах Башкирии.
Профилактическая операция «Должник» для автовладельцев и водителей пройдёт в Башкирии с 12 по 20 сентября, об этом сообщает
Основная цель мероприятия — напомнить нарушителям о необходимости своевременно оплачивать свои штрафы.
«За неуплату штрафа в течение 60 дней с момента вынесения постановления об административном правонарушении на виновное лицо может быть наложен штраф уже в двойном размере от суммы либо назначено 15 суток ареста либо до 50 часов обязательных работ, — говорит главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. — В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении гражданину предоставляется возможность оплатить лишь 50% от суммы».
Сотрудники Госавтоинспекции будут проводить массовые проверки водителей на наличие имеющихся долгов.
Информацию о неоплаченных штрафах можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции или на сайте www. gosuslugi.ru.