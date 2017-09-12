Сотрудники ГИБДД Башкирии напомнят водителям о забытых штрафах

Профилактическая операция «Должник» для автовладельцев и водителей пройдёт в Башкирии с 12 по 20 сентября, об этом сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.

«За неуплату штрафа в течение 60 дней с момента вынесения постановления об административном правонарушении на виновное лицо может быть наложен штраф уже в двойном размере от суммы либо назначено 15 суток ареста либо до 50 часов обязательных работ, — говорит главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. — В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении гражданину предоставляется возможность оплатить лишь 50% от суммы».