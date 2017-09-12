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17:26 (мск), источник: АиФ Крым

В Симферополе завершили работы по ремонту дорог

На ремонт дорог в крымской столице потратили 114 млн руб.

Источник: РИА "Новости"

В Симферополе завершен ремонт дорог, передаёт Крыминформ, ссылаясь на начальника департамента городского хозяйства горадминистрации Вячеслава Санакоева.

Согласно данным Санакоева, ремонт дорог в крымской столице обошелся в 114 млн руб.

«Общая площадь отремонтированных участков дорожного полотна составила 116 тыс кв. м. Следующий этап — проверка соответствия качества асфальтобетонного покрытия установленным техническим На ремонт дорог в крымской столице потратили 114 млн руб.нормам и определение физико-механических характеристик покрытия. Кроме того, учитывается качество укладки, уплотнение и водопроницаемость дорожной одежды, а также перспективы её безопасной эксплуатации», — подчеркнул Санакоев.

Он также уточнил, что местные власти рассчитывают, что отремонтированное асфальтовое покрытие прослужит не менее пяти лет.

Помимо этого, Санакоев рассказал, что второй контракт, заключающийся в ремонте внутридомовых проездов на сумму в 102 млн руб, выполнен почти наполовину.

«С целью устранения отставания от утверждённого графика было решено увеличить интенсивность выполняемых работ. Подрядчиком дополнительно сформировано пять бригад общей численностью 40 человек и задействовано ещё тринадцать единиц техники. 28 сентября текущего года — крайний срок сдачи объектов в эксплуатацию», — сказал начальник ДГХ.

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