В Симферополе завершили работы по ремонту дорог
На ремонт дорог в крымской столице потратили 114 млн руб.
На ремонт дорог в крымской столице потратили 114 млн руб.
В Симферополе завершен ремонт дорог, передаёт Крыминформ, ссылаясь на начальника департамента городского хозяйства горадминистрации Вячеслава Санакоева.
Согласно данным Санакоева, ремонт дорог в крымской столице обошелся в 114 млн руб.
«Общая площадь отремонтированных участков дорожного полотна составила 116 тыс кв. м. Следующий этап — проверка соответствия качества асфальтобетонного покрытия установленным техническим На ремонт дорог в крымской столице потратили 114 млн руб.нормам и определение
Он также уточнил, что местные власти рассчитывают, что отремонтированное асфальтовое покрытие прослужит не менее пяти лет.
Помимо этого, Санакоев рассказал, что второй контракт, заключающийся в ремонте внутридомовых проездов на сумму в 102 млн руб, выполнен почти наполовину.
«С целью устранения отставания от утверждённого графика было решено увеличить интенсивность выполняемых работ. Подрядчиком дополнительно сформировано пять бригад общей численностью 40 человек и задействовано ещё тринадцать единиц техники. 28 сентября текущего года — крайний срок сдачи объектов в эксплуатацию», — сказал начальник ДГХ.