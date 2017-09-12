В Симферополе завершили работы по ремонту дорог

Источник: РИА "Новости"

В Симферополе завершен ремонт дорог, передаёт Крыминформ, ссылаясь на начальника департамента городского хозяйства горадминистрации Вячеслава Санакоева.

Согласно данным Санакоева, ремонт дорог в крымской столице обошелся в 114 млн руб.

«Общая площадь отремонтированных участков дорожного полотна составила 116 тыс кв. м. Следующий этап — проверка соответствия качества асфальтобетонного покрытия установленным техническим На ремонт дорог в крымской столице потратили 114 млн руб.нормам и определение физико-механических характеристик покрытия. Кроме того, учитывается качество укладки, уплотнение и водопроницаемость дорожной одежды, а также перспективы её безопасной эксплуатации», — подчеркнул Санакоев.

Он также уточнил, что местные власти рассчитывают, что отремонтированное асфальтовое покрытие прослужит не менее пяти лет.

Помимо этого, Санакоев рассказал, что второй контракт, заключающийся в ремонте внутридомовых проездов на сумму в 102 млн руб, выполнен почти наполовину.