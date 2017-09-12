DoReDoS продолжает покорять «Новую волну»

Источник: Noi.md

Второй день был посвящен народным песням.

Перед выступлением артистов ведущие рассказали, что главная мечта DoReDoS — это хит, написанный известным композитор. В жюри таких немало, но есть версия, что имелся ввиду кто-то конкретный. Не зря же для выступления ребята выбрали песню «Constantine». А потом у DoReDoS появился и снимок с Константином Меладзе.

Кстати, всего один из членов жюри поставил не 11 балов, а 10. Этого хватило, чтобы группа оказалась на втором месте. Но состязание пока не окончено, болеем за наших!