DoReDoS продолжает покорять «Новую волну»
Группа DoReDoS продолжает радовать нас своими результатами на конкурсе «Новая волна».
Группа DoReDoS продолжает радовать нас своими результатами на конкурсе «Новая волна».
Второй день был посвящен народным песням.
Перед выступлением артистов ведущие рассказали, что главная мечта DoReDoS — это хит, написанный известным композитор. В жюри таких немало, но есть версия, что имелся ввиду
Кстати, всего один из членов жюри поставил не 11 балов, а 10. Этого хватило, чтобы группа оказалась на втором месте. Но состязание пока не окончено, болеем за наших!