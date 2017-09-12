36 кузбассовцев пострадали на сделках с недвижимостью через Интернет

Многие из этих случаев касаются мошеннических схем с использованием банковских карт потерпевших. Полицейские отмечают, что во всех случаях хищений потерпевшие сами называют мошенникам даже CVV-код, который указан на обратной стороне карты и служит исключительно для подтверждения платежа. То его используют только когда хотят подтвердить, что день с карты действительно нужно списать в качестве оплаты за товар или услугу. Тогда как для перевода денежных средств на карту достаточно только её номера.