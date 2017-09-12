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15:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

36 кузбассовцев пострадали на сделках с недвижимостью через Интернет

Суммы причинённого ущерба колеблются от 2 тыс. до 65 тыс. рублей.

Кемерово, 12 сентября — АиФ-Кузбасс. Статистику по пострадавшим от действий мошенников с начала года приводит ГУ МВД по Кемеровской области.

Многие из этих случаев касаются мошеннических схем с использованием банковских карт потерпевших. Полицейские отмечают, что во всех случаях хищений потерпевшие сами называют мошенникам даже CVV-код, который указан на обратной стороне карты и служит исключительно для подтверждения платежа. То его используют только когда хотят подтвердить, что день с карты действительно нужно списать в качестве оплаты за товар или услугу. Тогда как для перевода денежных средств на карту достаточно только её номера.

Очередной подобный случай произошёл в Таштаголе. Местный житель разместил в интернете объявление о продаже гаража. С ним связался потенциальный покупатель, который представился Виктором Петровичем из Ростова-на-Дону. Он согласился купить гараж и предложил хозяину в качестве задатка 50 тыс. рублей. Житель Таштагола по указанию незнакомца пошёл к банкомату и под диктовку совершил ряд манипуляций, после которых не получил 50 тыс. рублей, а потерял. Полицейские уже выяснили, что мошенник звонил с телефона, зарегистрированного в Саратовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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