36 кузбассовцев пострадали на сделках с недвижимостью через Интернет
Суммы причинённого ущерба колеблются от 2 тыс. до 65 тыс. рублей.
Суммы причинённого ущерба колеблются от 2 тыс. до 65 тыс. рублей.
Кемерово, 12 сентября —
Многие из этих случаев касаются мошеннических схем с использованием банковских карт потерпевших. Полицейские отмечают, что во всех случаях хищений потерпевшие сами называют мошенникам даже
Очередной подобный случай произошёл в Таштаголе. Местный житель разместил в интернете объявление о продаже гаража. С ним связался потенциальный покупатель, который представился Виктором Петровичем из
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