В Китае десятилетняя девочка поступила в институт

На вступительных экзаменах девочка набрала 353 балла и была зачислена на факультет информатики и электронной инженерии, где она будет обучаться в ближайшее три года.

По данным издания, девочка никогда не посещала школу, ее на дому обучали родители. Ее отец надеется, что в будущем она получит докторскую степень.