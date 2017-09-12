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16:25 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале сохранятся дожди и заморозки до минус 2 градусов

Погоду в регионе будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 83% 762 мм рт. ст. 2 м/с

В северных районах Челябинской области ночью и утром 13 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов — погоду в регионе будет определять атмосферный фронт низкого давления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение синоптиков.

Температура воздуха ночью 13 сентября составит плюс 3−8 градуса, на севере — от минус 2 до плюс 3. Днем воздух прогреется до 10−15, в южных районах столбики термометров поднимутся до 15−20 градусов.

Ночью в большинстве районов прогнозируются небольшие и умеренные дожди. Днем — местами небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах могут наблюдаться туманы. Ветер юго-восточный с переходом на западный 4−9 метра в секунду с отдельными порывами до 10−15 метров в секунду.

Напомним, что на геомагнитную обстановку в Челябинской области повлияла мощнейшая за последнее время вспышка на Солнце. Геомагнитное поле, по данным Челябинского Гидрометцентра, слабо возмущенное.

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