На стражу аэропорта «Платов» стал новый пожарно-спасательный отряд
В Аксайском районе Ростовской области открылся новый
В Аксайском районе Ростовской области открылся новый
Сверкающие пожарные автомобили выстроились в ряд и готовы в любой момент двинуться туда, где нужна помощь. Штатная численность отряда — 37 человек. Ежесуточно на дежурство здесь будут заступать девять спасателей. Их особое внимание обращено на пожарную безопасность пассажирского и таможенного терминала, терминала «Почты России», газопровода, распределительной подстанции электроснабжения и водоочистных сооружений.
На вооружении сотрудников две пожарные машины, один специализированный автомобиль газодымозащитной службы плюс еще один — специализированный,
— Это боеспособная, оперативная, самостоятельная единица, способная справиться с любой задачей по предназначению, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
— Этот отряд надежно прикроет федеральную автомобильную дорогу М-4 «Дон» и все планируемые к строительству трассы. Он будет оперативно реагировать на
Отметим, что вопросам защиты и безопасности населения губернатор Ростовской области Василий Голубев уделяет большое внимание. Именно по его решению на Дону создана стройная система обеспечения безопасности жителей, их личного имущества, а также предприятий. Помимо финансирования по областным программам, из резервного фонда регулярно выделяются значительные суммы на новое оборудование и специальную технику. Только в этом году для обеспечения пожарной безопасности сельских поселений были приобретены 22 пожарных прицепа, два уникальных пожарных автомобиля и два пожарных катера. И сегодня на Дону практически не осталось сел и деревень, куда пожарные не могли бы добраться за нормативное время.