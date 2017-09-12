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17:13 (мск), источник: "Российская газета"

На стражу аэропорта «Платов» стал новый пожарно-спасательный отряд

В Аксайском районе Ростовской области открылся новый пожарно-спасательный отряд «Южный». Он расположен в 300 метрах от строящегося международного аэропорта Платов и призван обеспечивать пожарную безопасность его и прилегающих населенных пунктов, а также участвовать в ликвидации автоаварий. Это уже 15-й отряд в структуре Ростовской областной поисково-спасательной службы.

Источник: "Российская газета"

Сверкающие пожарные автомобили выстроились в ряд и готовы в любой момент двинуться туда, где нужна помощь. Штатная численность отряда — 37 человек. Ежесуточно на дежурство здесь будут заступать девять спасателей. Их особое внимание обращено на пожарную безопасность пассажирского и таможенного терминала, терминала «Почты России», газопровода, распределительной подстанции электроснабжения и водоочистных сооружений.

На вооружении сотрудников две пожарные машины, один специализированный автомобиль газодымозащитной службы плюс еще один — специализированный, аварийно-спасательный для реагирования на ДТП с целью оказания помощи пострадавшим и ликвидации их последствий на дороге. В арсенале комплекты необходимого гидравлического и другого аварийно-спасательного инструмента.

— Это боеспособная, оперативная, самостоятельная единица, способная справиться с любой задачей по предназначению, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

ПСО «Южный» был создан с нуля всего за год. Земельный участок, на котором он расположен, выбирался с учетом транспортных развязок и инфраструктуры района и полностью вошел в зону размещения объектов капитального строительства аэропортового комплекса.

— Этот отряд надежно прикроет федеральную автомобильную дорогу М-4 «Дон» и все планируемые к строительству трассы. Он будет оперативно реагировать на дорожно-транспортные происшествия и оказывать помощь пострадавшим, эвакуируя их и ликвидируя последствия ДТП на автодорогах области, — подчеркнул директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области Сергей Панов Сергей Панов.

Отметим, что вопросам защиты и безопасности населения губернатор Ростовской области Василий Голубев уделяет большое внимание. Именно по его решению на Дону создана стройная система обеспечения безопасности жителей, их личного имущества, а также предприятий. Помимо финансирования по областным программам, из резервного фонда регулярно выделяются значительные суммы на новое оборудование и специальную технику. Только в этом году для обеспечения пожарной безопасности сельских поселений были приобретены 22 пожарных прицепа, два уникальных пожарных автомобиля и два пожарных катера. И сегодня на Дону практически не осталось сел и деревень, куда пожарные не могли бы добраться за нормативное время.

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