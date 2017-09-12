На стражу аэропорта «Платов» стал новый пожарно-спасательный отряд

Источник: "Российская газета"

Сверкающие пожарные автомобили выстроились в ряд и готовы в любой момент двинуться туда, где нужна помощь. Штатная численность отряда — 37 человек. Ежесуточно на дежурство здесь будут заступать девять спасателей. Их особое внимание обращено на пожарную безопасность пассажирского и таможенного терминала, терминала «Почты России», газопровода, распределительной подстанции электроснабжения и водоочистных сооружений.

На вооружении сотрудников две пожарные машины, один специализированный автомобиль газодымозащитной службы плюс еще один — специализированный, аварийно-спасательный для реагирования на ДТП с целью оказания помощи пострадавшим и ликвидации их последствий на дороге. В арсенале комплекты необходимого гидравлического и другого аварийно-спасательного инструмента.

— Это боеспособная, оперативная, самостоятельная единица, способная справиться с любой задачей по предназначению, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

ПСО «Южный» был создан с нуля всего за год. Земельный участок, на котором он расположен, выбирался с учетом транспортных развязок и инфраструктуры района и полностью вошел в зону размещения объектов капитального строительства аэропортового комплекса.

— Этот отряд надежно прикроет федеральную автомобильную дорогу М-4 «Дон» и все планируемые к строительству трассы. Он будет оперативно реагировать на дорожно-транспортные происшествия и оказывать помощь пострадавшим, эвакуируя их и ликвидируя последствия ДТП на автодорогах области, — подчеркнул директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области Сергей Панов Сергей Панов.