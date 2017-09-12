По просьбам пассажиров для поезда № 87/88 Самара — Нижневартовск изменено расписание

Теперь из Нижневартовска данные поезда отправляются в более удобное для пассажиров время в 8:31 (МСК), ранее они отправлялись со станции в ночное время.

Для пассажиров поездов дальнего следования № 87/88 Самара — Нижневартовск и № 101/102 Пенза — Нижневартовск в настоящее время действует специальная акция на плацкартные вагоны, скидка может составить до 40%. Акция действует в поездах отправлением с 25 сентября по 16 декабря 2017 года.