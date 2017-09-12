Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
Посольство РФ отреагировало на фото главы МИД Великобритании
Что будет с рублем к зиме
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»В начале сентября через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Опасный вирус из Китая пришел в Россию
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
«Происходит немыслимое: Асад одерживает победу» — Западные СМИ
СМИ: 39-летняя Фёдорова делится откровенным фото
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
50-летняя Мария Шукшина показала естественную красоту – СМИ
СМИ: Беременная Ковальчук позирует в боди и платье
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
17Королевская катастрофа
18:03 (мск), источник: НИА Самара

По просьбам пассажиров для поезда № 87/88 Самара — Нижневартовск изменено расписание


Расписание пассажирских поездов № 87/88 Самара — Нижневартовск и № 101/102 Пенза — Нижневартовск изменится.

Теперь из Нижневартовска данные поезда отправляются в более удобное для пассажиров время в 8:31 (МСК), ранее они отправлялись со станции в ночное время.

Для пассажиров поездов дальнего следования № 87/88 Самара — Нижневартовск и № 101/102 Пенза — Нижневартовск в настоящее время действует специальная акция на плацкартные вагоны, скидка может составить до 40%. Акция действует в поездах отправлением с 25 сентября по 16 декабря 2017 года.

Дополнительную информацию о расписании пассажирских поездов можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону: 8−800−775- 00−00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба КбшЖД.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Жигулевске задержали парня с пакетом марихуаны
Греф прокомментировал «изменение» статуса карт клиентов
США пригрозили России и Китаю санкциями за содействие КНДР
Ситуация вокруг «Матильды» переполнила чашу терпения Мединского
Зарплата жаловавшейся Путину учительницы не изменилась
«Тверской стрелок» получил пожизненный срок
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7
Спорт
Каррера взял 20 футболистов на матч Лиги чемпионов с «Марибором» Встреча группы Е Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Людски врт» в среду, 13 сентября, и начнется в 21:45 мск
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь