Магнитные бури: как бороться с природными аномалиями
Почему не все люди чувствительны к погодным изменениям и как бороться с неприятными последствиями магнитных бурь — читайте в справке Sputnik.
Почему не все люди чувствительны к погодным изменениям и как бороться с неприятными последствиями магнитных бурь — читайте в справке Sputnik.
Магнитные бури возникают при повышенной активности Солнца. У людей с чувствительностью к таким активностям нарушаются функции сердца, пищеварения и нервной системы.
Примерно у 75% людей ухудшается самочувствие
Помните, чтобы ваш организм не реагировал на изменение метеоусловий, старайтесь непрерывно укреплять его при помощи полезных физический упражнений, правильно налаженных режимов питания, сна и, конечно, работы.