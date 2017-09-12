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17:02 (мск), источник: Sputnik.md

Магнитные бури: как бороться с природными аномалиями

Почему не все люди чувствительны к погодным изменениям и как бороться с неприятными последствиями магнитных бурь — читайте в справке Sputnik.

Источник: Sputnik.md

Магнитные бури возникают при повышенной активности Солнца. У людей с чувствительностью к таким активностям нарушаются функции сердца, пищеварения и нервной системы.

Примерно у 75% людей ухудшается самочувствие из-за резких перепадов давления, высокой влажности воздуха или просто перепадов температур. А вот всего 15% людей чувствительны именно к магнитным бурям. Несмотря на отсутствие внешних признаков, плохое самочувствие как следствие вспышек на Солнце одинаково отрицательно отражается на всех людях, вне зависимости от пола, расы или возраста. Если человек оказался чувствителен к магнитным бурям, то результат будет точно. Хуже всего такие аномалии действуют на людей, у которых есть некоторые хронические заболевания, например, астма или ревматизм. Кроме того, вероятной причиной развития метеозависимости может стать сотрясение мозга. Многие приходят к выводу, что раздражительность и апатию можно пересидеть дома, но не стоит думать и наивно полагаться на то, что когда-нибудь «все само пройдет». Если соблюдать некоторые очень простые, но действенные правила, то последствия магнитных бурь не так отрицательно скажутся на здоровье человека.

Помните, чтобы ваш организм не реагировал на изменение метеоусловий, старайтесь непрерывно укреплять его при помощи полезных физический упражнений, правильно налаженных режимов питания, сна и, конечно, работы.

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