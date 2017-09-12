Крупнейший в Калининграде кинотеатр не будет показывать «Матильду» Алексея Учителя

Объединенная сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» отказалась от показа фильма Алексея Учителя «Матильда» по соображениям безопасности. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает информационное агентство RNS со ссылкой на заявление пресс-службы киносети.

«В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя “Матильда”, произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство Объединенный сети “Синема парк” и “Формула кино” приняло решение отказаться от показа кинокартины. Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», — цитирует сообщение пресс-службы RNS.

Художественный фильм режиссера Алексея Учителя, рассказывающий об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича, выходит в прокат 26 октября 2017 года. Один из предпремьерных показов картины состоялся 11 сентября во Владивостоке. Как сообщает РБК, на следующий день неизвестный сообщил в полицию о бомбе в торговом центре, где расположен кинотеатр. Инциденты, так или иначе связываемые с «Матильдой» были зафиксированы еще в нескольких городах страны, включая Москву и Екатеринбург.

Объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» — одна крупнейшая сетей в стране, в которую входит 75 кинотеатров в 28 городах России, включая Калининград. «Синема Парк» в калининградском торговом центре «Европа» открылся весной 2013 года и является крупнейшим по количеству залов кинотеатром города.