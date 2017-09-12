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16:45 (мск), источник: Sputnik.by

Грибы наступают: молодечненец нашел под Вилейкой гигантский боровик

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Житель Молодечно нашел в лесу в Вилейском районе гигантский боровик, масса которого составила более двух килограммов, сообщил ресурс «Край».

По информации ресурса, исполинский гриб был найден в лесном массиве в районе деревне Шиловичи. Как рассказал грибник, гриб оказался чистым, а домой его пришлось везти на сиденье автомобиля, так как он не поместился в ведро.

«Честно говоря, когда нашел боровик, ни я, ни жена не поверили своим глазам. Сначала подумали, что это камень», — цитирует ресурс слова молодечненца Сергея Иванова.

По словам мужчины, шляпка гриба в диаметре составила около 25 сантиметров, а масса — более двух килограммов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Похожая находка была сделана 5 сентября школьницей из Горок — девочка в Нежковской роще нашла белый гриб, масса которого — 2,3 килограмма.

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