Грибы наступают: молодечненец нашел под Вилейкой гигантский боровик
МИНСК, 12 сен — Sputnik. Житель Молодечно нашел в лесу в Вилейском районе гигантский боровик, масса которого составила более двух килограммов, сообщил ресурс «Край».
МИНСК, 12 сен — Sputnik. Житель Молодечно нашел в лесу в Вилейском районе гигантский боровик, масса которого составила более двух килограммов, сообщил ресурс «Край».
По информации ресурса, исполинский гриб был найден в лесном массиве в районе деревне Шиловичи. Как рассказал грибник, гриб оказался чистым, а домой его пришлось везти на сиденье автомобиля, так как он не поместился в ведро.
«Честно говоря, когда нашел боровик, ни я, ни жена не поверили своим глазам. Сначала подумали, что это камень», — цитирует ресурс слова молодечненца Сергея Иванова.
По словам мужчины, шляпка гриба в диаметре составила около 25 сантиметров, а масса — более двух килограммов.
Похожая находка была сделана 5 сентября школьницей из Горок — девочка в Нежковской роще нашла белый гриб, масса которого — 2,3 килограмма.