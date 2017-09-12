Грибы наступают: молодечненец нашел под Вилейкой гигантский боровик

По информации ресурса, исполинский гриб был найден в лесном массиве в районе деревне Шиловичи. Как рассказал грибник, гриб оказался чистым, а домой его пришлось везти на сиденье автомобиля, так как он не поместился в ведро.

«Честно говоря, когда нашел боровик, ни я, ни жена не поверили своим глазам. Сначала подумали, что это камень», — цитирует ресурс слова молодечненца Сергея Иванова.

По словам мужчины, шляпка гриба в диаметре составила около 25 сантиметров, а масса — более двух килограммов.

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