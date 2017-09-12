Усольчанка завоевала «золото» на чемпионате мира по армрестлингу

Усольчанка Наталья Лескова взяла золото чемпионата мира по армрестлингу. Соревнования проходили в Будапеште. В финале наша землячка боролась с соперницей из Хорватии. Правая рука усольчанки оказалась сильнее. Но сначала — по левой руке — Наталья Лескова заняла лишь восьмое место. Объясняет, что судейство, мягко говоря, было необъективным. Но спортивная злоба только зарядила её на победу.