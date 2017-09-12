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18:28 (мск), источник: Вести Иркутск

Усольчанка завоевала «золото» на чемпионате мира по армрестлингу

Самая сильная женщина планеты вернулась на родину в Прибайкалье.

Усольчанка Наталья Лескова взяла золото чемпионата мира по армрестлингу. Соревнования проходили в Будапеште. В финале наша землячка боролась с соперницей из Хорватии. Правая рука усольчанки оказалась сильнее. Но сначала — по левой руке — Наталья Лескова заняла лишь восьмое место. Объясняет, что судейство, мягко говоря, было необъективным. Но спортивная злоба только зарядила её на победу.

— Прибежала слёзы градом, крик, истерика. И вот на правую руку собралась и всё-таки выполнила свою задачу, свою цель! — говорит чемпионка мира по армреслингу Наталья Лескова.

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