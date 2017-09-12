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17:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанские медики осмотрели более 25 тысяч студентов

Учащиеся вузов заселились в общежития университетов и институтов Казани.

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Медики студенческой поликлиники Казани осмотрели более 25 тысяч студентов, которые заселились в общежития вузов, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Осмотр проходил с 16 августа по 12 сентября. «Это не только жители республики и соседних регионов страны, но и свыше 5 тысяч граждан ближнего и дальнего зарубежья», — говорится в сообщении ведомства.

Студентам необходимо было посетить терапевта, пройти флюорографическое обследование, сдать кровь на анализ. Отмечается, что терапевтическая служба студенческой поликлиники является ведущим подразделением, которое выполняет целый комплекс мероприятий.

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