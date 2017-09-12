Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
В Московском метро назвали причину столкновения поезда со стеной
Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Опасный вирус из Китая пришел в Россию
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
«Происходит немыслимое: Асад одерживает победу» — Западные СМИ
СМИ: 39-летняя Фёдорова делится откровенным фото
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
Экс-глава войск Украины назвал организаторов госпереворота – СМИ
Новейшая атомная подлодка РФ покрыта тайной – СМИ
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
16:58 (мск), источник: РИАЦ

В Александро-Невском соборе впервые прозвучала божественная литургия

Сегодня в Волгограде в строящемся Александро-Невском соборе состоялась божественная литургия.

Источник: РИАЦ

Богослужение возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Божественная литургия в соборном храме совершена впервые.

Для этих целей из Казанского собора была принесена мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Как уже сообщал РИАЦ, чудотворная святыня прибыла в Волгоград 6 сентября и пробудет в Казанском храме до 14 сентября.

Напомним, в 2015 году жители Волгограда на публичных слушаниях поддержали решение губернатора Андрея Бочарова восстановить разрушенный до войны Александро-Невский собор.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Волгограде началось обновление улицы Порт-Саида
Греф прокомментировал «изменение» статуса карт клиентов
Юлия Липницкая: Человек, выдающий себя за моего отца, — мошенник
Крупнейшая сеть кинотеатров отказалась от показов «Матильды»
Зарплата жаловавшейся Путину учительницы не изменилась
«Роснефть» сдвинула в Арктике айсберг массой миллион тонн
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7
Спорт
Каррера взял 20 футболистов на матч Лиги чемпионов с «Марибором» Встреча группы Е Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Людски врт» в среду, 13 сентября, и начнется в 21:45 мск
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь