В Александро-Невском соборе впервые прозвучала божественная литургия
Сегодня в Волгограде в строящемся
Сегодня в Волгограде в строящемся
Богослужение возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Божественная литургия в соборном храме совершена впервые.
Для этих целей из Казанского собора была принесена мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Как уже сообщал РИАЦ, чудотворная святыня прибыла в Волгоград 6 сентября и пробудет в Казанском храме до 14 сентября.
Напомним, в 2015 году жители Волгограда на публичных слушаниях поддержали решение губернатора Андрея Бочарова восстановить разрушенный до войны