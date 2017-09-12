В Александро-Невском соборе впервые прозвучала божественная литургия

Для этих целей из Казанского собора была принесена мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Как уже сообщал РИАЦ, чудотворная святыня прибыла в Волгоград 6 сентября и пробудет в Казанском храме до 14 сентября.