Профессор НАН рассказал, как белорусы почувствуют грядущую магнитную бурю

О магнитных бурях подробно рассказал главный научный сотрудник Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор Лев Томильчик:
— Земля является постоянным магнитом, и соответственно вокруг нее существует магнитное поле. В магнитном поле возникла вся органика, вся жизнь Земли. Все живое приспособлено к функционированию в этом стационарном поле и привыкло к нему. А когда поле изменяется и не остается постоянным, тогда организм воспринимает эти вещи, и они ему не нравятся.
Так вот вспышка на солнце — это выброс потоков заряженных частиц, которые, достигая Земли и попадая в ее поле, его возмущают. Эти возмущения вызывают отклонения магнитного поля от нормального состояния. Отклонения оцениваются по силе в соответствующих единицах — от 1 до 9.
Когда заряженные частицы закручиваются вдоль силовых линий, появляется излучение, которое и называют полярным сиянием.
— Магнитная буря для неорганической материи нипочем. Но биологическая организация людей достаточно тонкая. Мы с вами, грубо говоря, состоим из протонов и электронов. Поэтому на наш организм влияют поля. Здоровые люди спокойно переносят возмущение магнитного поля. А если есть нарушения в работе сердца, возникает метеочувствительность. Таким людям стоит прислушаться к предупреждениям о магнитной буре и обратить внимание на оценку интенсивности ее. В частности, магнитная буря, которая недавно прошла, была очень сильной: зашкаливала за девять баллов.
— Лев Митрофанович, имеет ли значение месторасположение человека? Или один и тот же человек одинаково почувствует магнитную бурю на Северном полюсе, в США и в Беларуси? — интересуемся.
— Строго говоря, да, почувствует одинаково. Но имеет значение широта, на которой мы находимся. Если этот поток отправился на какую-то сторону Земли, то в этом полушарии он будет чувствоваться сильнее, чем в другом.
Ранее сообщалось, что в ночь на 13 сентября на планете ожидается сильнейшая магнитная буря. Ее оценивают в три-четыре балла. Однако уже в четверг ее мощь повысится до 5 баллов из восьми возможных. Буря вызвана волной высокоэнергетичных частиц, образовавшейся после недавней серии вспышек на Солнце.