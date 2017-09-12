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16:59 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Профессор НАН рассказал, как белорусы почувствуют грядущую магнитную бурю

Уже в среду, 13 сентября, на Земле случится мощная магнитная буря. Как происходит этот процесс и о том, как магнитные бури почувствуют белорусы, SB.BY объяснили в Национальной академии наук.

О магнитных бурях подробно рассказал главный научный сотрудник Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор Лев Томильчик:

— Земля является постоянным магнитом, и соответственно вокруг нее существует магнитное поле. В магнитном поле возникла вся органика, вся жизнь Земли. Все живое приспособлено к функционированию в этом стационарном поле и привыкло к нему. А когда поле изменяется и не остается постоянным, тогда организм воспринимает эти вещи, и они ему не нравятся.

Так вот вспышка на солнце — это выброс потоков заряженных частиц, которые, достигая Земли и попадая в ее поле, его возмущают. Эти возмущения вызывают отклонения магнитного поля от нормального состояния. Отклонения оцениваются по силе в соответствующих единицах — от 1 до 9.

Когда заряженные частицы закручиваются вдоль силовых линий, появляется излучение, которое и называют полярным сиянием.

— Магнитная буря для неорганической материи нипочем. Но биологическая организация людей достаточно тонкая. Мы с вами, грубо говоря, состоим из протонов и электронов. Поэтому на наш организм влияют поля. Здоровые люди спокойно переносят возмущение магнитного поля. А если есть нарушения в работе сердца, возникает метеочувствительность. Таким людям стоит прислушаться к предупреждениям о магнитной буре и обратить внимание на оценку интенсивности ее. В частности, магнитная буря, которая недавно прошла, была очень сильной: зашкаливала за девять баллов.

— Лев Митрофанович, имеет ли значение месторасположение человека? Или один и тот же человек одинаково почувствует магнитную бурю на Северном полюсе, в США и в Беларуси? — интересуемся.

— Строго говоря, да, почувствует одинаково. Но имеет значение широта, на которой мы находимся. Если этот поток отправился на какую-то сторону Земли, то в этом полушарии он будет чувствоваться сильнее, чем в другом.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 сентября на планете ожидается сильнейшая магнитная буря. Ее оценивают в три-четыре балла. Однако уже в четверг ее мощь повысится до 5 баллов из восьми возможных. Буря вызвана волной высокоэнергетичных частиц, образовавшейся после недавней серии вспышек на Солнце.

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