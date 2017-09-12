(Город Казань KZN.RU, 12 сентября). Казанский аэропорт открывает новый рейс в Калининград. Полеты начнутся с 4 октября и будут выполняться дважды в неделю на воздушных судах «CRJ-200».

Из Казани самолеты будут вылетать по средам в 18.00 (прибытие в Калининград в 19.50) и субботам в 16.40 с прибытием в 18.30. Указано местное время для каждого аэропорта. В графике полетов возможны изменения, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.