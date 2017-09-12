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17:21 (мск), источник: Интерфакс

Власти Москвы заявили о невмешательстве в вопрос проката «Матильды»

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — Московские власти не будут препятствовать прокату фильма режиссера Алексе Учителя «Матильда», репертуарная политика кинотеатров находится в их собственной компетенции и зависит от финансового результата, заявил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.

«У каждого кинотеатра, у каждой киносети есть право: показывать или не показывать фильм. Мы не вмешиваемся в репертуарную политику кинотеатров, не вправе разрешать или запрещать показывать фильм, получивший прокатное удостоверение», — заявил Печатников «Интерфаксу» во вторник.

При этом он подчеркнул, что с подведомственных городу кинотеатров московские власти «спрашивают финансовый результат».

«Если кинотеатры Москвы решат, что фильм показывать не надо или, напротив, они уверены в том, что картина финансово успешна — то, и ради Бога», — сказал Печатников.

Он также предположил, что «после рекламы, созданной фильму депутатом Натальей Поклонской, зрители будут ломиться на эту картину».

Ранее сообщалось, что киносети «Формула кино» и «Синема Парк» приняли решение отказаться от проката «Матильды» по соображениям безопасности.

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