Власти Москвы заявили о невмешательстве в вопрос проката «Матильды»

«У каждого кинотеатра, у каждой киносети есть право: показывать или не показывать фильм. Мы не вмешиваемся в репертуарную политику кинотеатров, не вправе разрешать или запрещать показывать фильм, получивший прокатное удостоверение», — заявил Печатников «Интерфаксу» во вторник.

При этом он подчеркнул, что с подведомственных городу кинотеатров московские власти «спрашивают финансовый результат».

«Если кинотеатры Москвы решат, что фильм показывать не надо или, напротив, они уверены в том, что картина финансово успешна — то, и ради Бога», — сказал Печатников.

Он также предположил, что «после рекламы, созданной фильму депутатом Натальей Поклонской, зрители будут ломиться на эту картину».