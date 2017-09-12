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17:47 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Крейсеру-музею «Михаил Кутузов» не угрожает затопление

Сейчас команда корабля меняет настил на палубе, красит борт и готовится к масштабному ремонту, который начнется во второй половине следующего года.

Источник: ГТРК «Кубань»

«Крейсер “Михаил Кутузов” без срочного ремонта может затонуть у причала в Новороссийске». Шокирующие новости заполонили соцсети и ленты информационных агентств. В заметках некий неизвестный эксперт утверждал, что ремонт судна могут выполнить только в Севастополе.

Так ли это, покинет ли боевой корабль причал вновь, чем живет сейчас музей, какие планы строит на будущее и почему билеты на него для кубанцев теперь стоят вполовину дешевле, выяснил Андрей Малеваный.

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