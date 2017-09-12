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17:46 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусский офицер растрогал соцсети песней о любви на армянском

Романтичную песню о любви исполнил на армянском языке белорусский офицер. Смотрите на видео выступление военного из Беларуси.

Источник: Sputnik.by

В рамках учений ОДКБ «Боевое содружество 2017» белорусский военнослужащий Сергей Сливка исполнил известный хит «На свете нет такой, как ты» из репертуара армянского певца Размика Амяна, сообщил Sputnik Армения.

Пользователи социальных сетей восприняли выступление белорусского военного «на ура».

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