Замглавы департамента труда рассказала о демографической ситуации в Воронежской области

Источник: РИА "Воронеж"

По данным на начало 2017 года, в регионе живут более 2,3 млн человек. Естественная убыль и смертность населения снизилась соответственно на 41% и 12% по сравнению с 2008 годом.

Стабильную отрицательную динамику демонстрирует смертность жителей Воронежской области в трудоспособном возрасте. Это способствует росту ожидаемой продолжительности жизни (в 2016 году показатель достиг 72,1 года).

С начала 2017 года в Воронежской области родилось 12,6 тыс. младенцев — на 11,8% меньше, чем к сентябрю 2016 года. Однако регион по этому показателю вошел в тройку лидеров среди субъектов ЦФО, уступив лишь Москве и Московской области. По темпам сохранения числа рождений Воронежская область занимает шестое место в ЦФО.

Коэффициент младенческой смертности в Воронежской области упал на 29,4% за год — до 3,6 промилле.

— Это один из самых низких в России показателей. Он сопоставим с лучшими европейскими показателями, — рассказала Надежда Ефремова.

Демографическая яма 1990-х годов вызвала спад рождаемости в конце 2010-х годов в большинстве субъектов РФ. Численность женщин детородного возраста в Воронежской области снизилась на 56,3 тыс. человек, или на 9,4% (в целом по России снижение составило 8,5%, по ЦФО — 7,5%). В то же время численность лиц старше трудоспособного возраста в Воронежской области выросла на 69,2 тыс. человек (на 12%).