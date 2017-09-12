Внимание отдыхающим: На пляжах Одессы завелись опасные морские животные
Аквалангисты стали свидетелями больших скоплений опасных медуз в прибрежной зоне Черного моря.
Аквалангисты стали свидетелями больших скоплений опасных медуз в прибрежной зоне Черного моря.
Встреча с медузой, конечно, не поставит под угрозу жизнь, однако, может привести к серьезному ожогу, пишет
В зависимости от индивидуальной чувствительности ожог может пройти и через пару часов, и через несколько дней.
Проживавший в Одессе биолог Владислав Балинский поделился в социальной сети фотографиями больших скоплений медуз.