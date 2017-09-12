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17:57 (мск), источник: Actualitati.md

Внимание отдыхающим: На пляжах Одессы завелись опасные морские животные

Аквалангисты стали свидетелями больших скоплений опасных медуз в прибрежной зоне Черного моря.

Источник: Actualitati.md

Встреча с медузой, конечно, не поставит под угрозу жизнь, однако, может привести к серьезному ожогу, пишет bloknot-moldova.md.

В зависимости от индивидуальной чувствительности ожог может пройти и через пару часов, и через несколько дней.

Проживавший в Одессе биолог Владислав Балинский поделился в социальной сети фотографиями больших скоплений медуз.

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