Горбачев заявил, что не против установки в Москве бюста в свою честь

Источник: РИА Новости

Ранее исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов сообщил журналистам, что 22 сентября на Аллее правителей в Москве появятся бюсты советских руководителей, в том числе Михаила Горбачева.

«Это, как всегда, я оставляю на рассмотрение общественности. Если они готовы к этому, то я принимаю», — сказал РИА Новости Горбачев, комментируя идею установки бюста.

Аллея правителей создана РВИО в сквере, облагороженном в ходе реставрации здания, где в настоящее время расположен Музей военной формы одежды. Образы правителей в бронзе воплотил президент Российской академии художеств Зураб Церетели.