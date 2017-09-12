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17:35 (мск), источник: РИА Новости

Горбачев заявил, что не против установки в Москве бюста в свою честь

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев «оставил на рассмотрение общественности» вопрос об установке его бюста на Аллее правителей в Москве, он заявил, что не против, если общество к этому готово.

Источник: РИА Новости

Ранее исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов сообщил журналистам, что 22 сентября на Аллее правителей в Москве появятся бюсты советских руководителей, в том числе Михаила Горбачева.

«Это, как всегда, я оставляю на рассмотрение общественности. Если они готовы к этому, то я принимаю», — сказал РИА Новости Горбачев, комментируя идею установки бюста.

Аллея правителей создана РВИО в сквере, облагороженном в ходе реставрации здания, где в настоящее время расположен Музей военной формы одежды. Образы правителей в бронзе воплотил президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

Аллея является попыткой отобразить историю России в лицах ее правителей. В сквере установлены бюсты 33 человек, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной: от великих князей времен образования централизованного государства до деятелей Временного правительства 1917 года. Помимо этого, на аллее в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых.

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