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18:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

К чемпионату мира 2018 года в Казани появятся четыре новых футбольных поля

Построенные футбольные поля будут задействованы на мундиале в качестве тренировочных площадок.

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани к чемпионату мира по футболу 2018 года будет построено четыре новых футбольных поля. Об этом заявил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

«Мы продолжаем подготовку инфраструктуры, и можно сегодня говорить о том, что Казань — один из самых готовых городов к чемпионату мира. Где-то стадионы еще только строятся, у нас он уже готов. Существует ряд тренировочных площадок, на которых уже проводили сборы. Также мы построим еще несколько тренировочных площадок к чемпионату мира, это футбольные поля с натуральным газоном: одно из них будет находиться в районе стрелкового комплекса “Свияга”, еще одно — на территории МЦ “Волга”, также по одному полю разместим на стадионе “Динамо” в поселке Мирный и на стадионе “Трудовые резервы”. Это такие основные позиции, которые будут реализованы к чемпионату мира, — так мы подтянем инфраструктуру», — подчеркнул министр.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: помимо Казани матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Волгоград, Саранск, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. В столице Татарстана пройдут шесть матчей чемпионата мира: четыре игры группового этапа, а также по одному матчу на стадиях 1/8 и ¼ финала.

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