К чемпионату мира 2018 года в Казани появятся четыре новых футбольных поля
Построенные футбольные поля будут задействованы на мундиале в качестве тренировочных площадок.
Построенные футбольные поля будут задействованы на мундиале в качестве тренировочных площадок.
(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани к чемпионату мира по футболу 2018 года будет построено четыре новых футбольных поля. Об этом заявил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.
«Мы продолжаем подготовку инфраструктуры, и можно сегодня говорить о том, что Казань — один из самых готовых городов к чемпионату мира.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: помимо Казани матчи турнира примут Москва,