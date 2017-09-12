К чемпионату мира 2018 года в Казани появятся четыре новых футбольных поля

«Мы продолжаем подготовку инфраструктуры, и можно сегодня говорить о том, что Казань — один из самых готовых городов к чемпионату мира. Где-то стадионы еще только строятся, у нас он уже готов. Существует ряд тренировочных площадок, на которых уже проводили сборы. Также мы построим еще несколько тренировочных площадок к чемпионату мира, это футбольные поля с натуральным газоном: одно из них будет находиться в районе стрелкового комплекса “Свияга”, еще одно — на территории МЦ “Волга”, также по одному полю разместим на стадионе “Динамо” в поселке Мирный и на стадионе “Трудовые резервы”. Это такие основные позиции, которые будут реализованы к чемпионату мира, — так мы подтянем инфраструктуру», — подчеркнул министр.