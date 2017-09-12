Объяснено происхождение ночных кошмаров

Особая карта дневных воспоминаний хранится у крыс в гиппокампе — парной изогнутой структуре мозга. Различные места в гиппокампе активируются отдельными группами нейронов. Когда крысы бегали по лабиринту, различные нейроны последовательно активировали места в гиппокампе.

Позже ученые заметили такую же последовательность активности, когда крысы спали. «Как будто бы им снился их дневной маршрут по лабиринту», — отметил автор исследования Габриэль Жирардо.

Ученые решили выяснить, может ли такая повторная активность затрагивать не только пространственную информацию, но и самочувствие животного во время бега по лабиринту. Для этого исследователи в определенном месте маршрута крыс «прыскали» им в морду сильной струей воздуха. Как и ожидалось, крысы вскоре стали бояться и избегать этого конкретного места. Помимо наблюдения за гиппокампом, ученые записывали активность в миндалевидном теле — структуре мозга, которая становится активной, когда животное или человек боится.