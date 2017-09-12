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18:01 (мск), источник: Индикатор

Объяснено происхождение ночных кошмаров

Если крыс напугать, пока они бодрствуют, центр страха их мозга снова активируется, когда они лягут спать. Это может объяснить, почему люди, испытавшие страх днем, часто видят ночные кошмары. С подробностями исследования ученых из Нью-Йоркского университета можно ознакомиться в Nature Neuroscience.

Особая карта дневных воспоминаний хранится у крыс в гиппокампе — парной изогнутой структуре мозга. Различные места в гиппокампе активируются отдельными группами нейронов. Когда крысы бегали по лабиринту, различные нейроны последовательно активировали места в гиппокампе.

Позже ученые заметили такую же последовательность активности, когда крысы спали. «Как будто бы им снился их дневной маршрут по лабиринту», — отметил автор исследования Габриэль Жирардо.

Ученые решили выяснить, может ли такая повторная активность затрагивать не только пространственную информацию, но и самочувствие животного во время бега по лабиринту. Для этого исследователи в определенном месте маршрута крыс «прыскали» им в морду сильной струей воздуха. Как и ожидалось, крысы вскоре стали бояться и избегать этого конкретного места. Помимо наблюдения за гиппокампом, ученые записывали активность в миндалевидном теле — структуре мозга, которая становится активной, когда животное или человек боится.

После этого у крыс во время сна в определенный момент, когда они мысленно пробегали пугающее их днем место, активировалось и миндалевидное тело. «Результаты исследования важны, потому что наши воспоминания — это не просто набор информации. Мы помним весь эмоциональный контекст, поэтому люди, испытавшие страх днем, видят кошмары ночью», — заключил Жирардо.

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 Объяснено происхождение ночных кошмаров
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