Путин наградил омского фрезеровщика и трех сотрудников медакадемии

Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за трудовые успехи было решено наградить фрезеровщика омского ПО «Иртыш» Сергея Суворова. Также медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени получил заведующий кафедрой аналитической химии ОмГУ Вячеслав Вершинин, в работе которого отметили вклад в развитие науки, образования и подготовку квалифицированных специалистов.