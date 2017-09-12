Путин наградил омского фрезеровщика и трех сотрудников медакадемии
Указом президента Владимира Путина от 10 сентября был присвоен ряд государственных наград РФ, которыми удостоились и несколько омичей.
Указом президента Владимира Путина от 10 сентября был присвоен ряд государственных наград РФ, которыми удостоились и несколько омичей.
Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за трудовые успехи было решено наградить фрезеровщика омского ПО «Иртыш» Сергея Суворова. Также медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени получил заведующий кафедрой аналитической химии ОмГУ Вячеслав Вершинин, в работе которого отметили вклад в развитие науки, образования и подготовку квалифицированных специалистов.
Благодаря аналогичным достижениям звание Заслуженного работника высшей школы РФ получил декан машиностроительного института ОмГТУ Евгений Еремин.
Также Заслуженным работником высшей школы РФ признали завкафедрой судебной медицины Омского медуниверситета Владимира Конева, но уже за вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки.
Кроме того, Заслуженным врачом РФ был признан заведующий кафедрой онкологии, лучевой терапии ДПО «Омской государственной медицинской академии» Виктор Косенок.