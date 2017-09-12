Синоптики рассказали, какой будет погода в среду, 13 сентября
Прогноз погоды на 13 сентября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
Прогноз погоды на 13 сентября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов тепла, днём 10−12 тепла.
В Алматы переменная облачность, день пройдёт без осадков. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +21…+23 градусов.
В Акмолинской области переменная облачность, дожди. Температура воздуха ночью 1−6 градусов тепла. Днём 9−14 градусов тепла.
В Актюбинской области пасмурно и дождливо. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов. Днём воздух прогреется до +20…+25 градусов.
В Алматинской области облачно, местами дождь, гроза. Ночью +9… +14 градусов, днём 18−23 градусов тепла.
В Атырауской области переменная облачность, день пройдёт без осадков. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Температурный фон днём составит +24…+29 градусов по Цельсию.
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В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от +7…+12 градусов ночью до 20−25 градусов тепла днём.
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В Карагандинской области днём синоптики обещают дождь. Ночью температура воздуха 2−7 градусов тепла, днём ожидается +10…+15.
В Костанайской области ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью на территории региона ожидается от +2 до +7 градусов по Цельсию, днём +12…+17.
В Кызылординской области солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днём от +20 до +25 градусов.
В Мангистауской области ясная погода без осадков. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Температурный фон днём составит +25…+30 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области синоптики обещают пасмурную дождливую погоду. Температура воздуха составит от +1 до +6 градусов ночью, и от +8 до +13 днём.
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