Синоптики рассказали, какой будет погода в среду, 13 сентября

Источник: Informburo.kz

В Астане переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов тепла, днём 10−12 тепла.

В Алматы переменная облачность, день пройдёт без осадков. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +21…+23 градусов.

В Акмолинской области переменная облачность, дожди. Температура воздуха ночью 1−6 градусов тепла. Днём 9−14 градусов тепла.

В Актюбинской области пасмурно и дождливо. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов. Днём воздух прогреется до +20…+25 градусов.

В Алматинской области облачно, местами дождь, гроза. Ночью +9… +14 градусов, днём 18−23 градусов тепла.

В Атырауской области переменная облачность, день пройдёт без осадков. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Температурный фон днём составит +24…+29 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области ночью возможен дождь с переходом в мокрый снег. Днём местами дождь, гроза. Температура воздуха составит от +1…+6 градусов ночью до 5−10 градусов тепла днём.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от +7…+12 градусов ночью до 20−25 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днём от +20 до +25 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области днём синоптики обещают дождь. Ночью температура воздуха 2−7 градусов тепла, днём ожидается +10…+15.

В Костанайской области ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью на территории региона ожидается от +2 до +7 градусов по Цельсию, днём +12…+17.

В Кызылординской области солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днём от +20 до +25 градусов.

В Мангистауской области ясная погода без осадков. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Температурный фон днём составит +25…+30 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области синоптики обещают пасмурную дождливую погоду. Температура воздуха составит от +1 до +6 градусов ночью, и от +8 до +13 днём.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, день пройдёт без осадков. Ночью температура воздуха +1…+6 градусов, днём от +7 до +12 градусов по Цельсию.