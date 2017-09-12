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18:19 (мск), источник: РИА Новости

Депутатам Госдумы покажут фильм «Матильда»

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Госдуме 26 октября пройдет показ фильма Алексея Учителя «Матильда», на который будут приглашены все депутаты, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин.

Источник: РИА Новости

«Да, будет такой показ 26 числа. Туда будут приглашены все желающие, все депутаты, как всегда у нас это проходит», — заявил Говорухин.

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Фильм «Матильда» может оказаться в центре судебного разбирательства

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре «Октябрь». Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что «пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно». Он также подчеркнул, что дискуссия вокруг фильма Учителя возможна, но все акты хулиганства подлежат жесткой оценке и будут пресекаться.

Студия Учителя в Санкт-Петербурге подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин осудил нападение, подчеркнув, что это провокация, и предложил в целях безопасности обеспечить режиссера охраной.

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