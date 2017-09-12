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18:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе 16 сентября перекроют весь центр

В крымской столице пройдет «Кросс нации».

В эту субботу, 16 сентября, в Симферополе в 4-ый раз пройдет Всероссийский день бега. Участники «Кросса наций» пробегут по центральным улицам города и по парку имени Ю. А. Гагарина.

Поэтому в этот день с 7.00 до 15.00 будет запрещена парковка в зоне соревнования. А с 11.30 перекроют проезд для автомобилей на всех перекрестках и улицах по маршруту легкоатлетического пробега.

— Все желающие — жители и гости города могут выбрать дистанцию по своим силам. Можно бежать 1,5 км, 4 км и 8 км, — сообщает турпортал РК.

Те, кто решит бежать самую короткую дистанцией в 1,5 км, будут стартовать от центральной площади города. Там же, у памятника вождю, можно будет пройти регистрацию — с 9.30 до 11.30.

Более физически подготовленные люди могут попробовать себя на дистанциях 4 км и 8 км, точка отсчета которых находится в районе скульптуры «Три грации», что в парке имени Ю. А. Гагарина. Регистрация возле старта с 8.00 до 8.40 часов.

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