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19:09 (мск), источник: Интерфакс

Отказ «Формулы кино» показывать «Матильду» переполнил чашу терпения Мединского

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — Ситуация с решением Объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» не демонстрировать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» возмутила министра культуры РФ Владимира Мединского.

Источник: РИА "Новости"

«Могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена», — сказал Мединский журналистам во вторник.

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На уточняющий вопрос министр заявил, что его терпение заканчивается «в связи с данной ситуацией». Министр не конкретизировал, чем именно возмущен.

Он сообщил, что вечером собирается подготовить заявление в связи с данной ситуацией.

Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино» не будут демонстрировать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» в связи с угрозами в адрес кинотеатров.

Сеть кинотеатров «Московское кино» не планирует отказываться от проката «Матильды», в сети кинотеатров «Пять звезд» заявили, что примут решение в конце сентября.

Фильм «Матильда» должен выйти в прокат 26 октября. Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

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