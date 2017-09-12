Отказ «Формулы кино» показывать «Матильду» переполнил чашу терпения Мединского

Источник: РИА "Новости"

«Могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена», — сказал Мединский журналистам во вторник.

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На уточняющий вопрос министр заявил, что его терпение заканчивается «в связи с данной ситуацией». Министр не конкретизировал, чем именно возмущен.

Он сообщил, что вечером собирается подготовить заявление в связи с данной ситуацией.

Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино» не будут демонстрировать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» в связи с угрозами в адрес кинотеатров.

Сеть кинотеатров «Московское кино» не планирует отказываться от проката «Матильды», в сети кинотеатров «Пять звезд» заявили, что примут решение в конце сентября.