Отказ «Формулы кино» показывать «Матильду» переполнил чашу терпения Мединского

«Могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена», — сказал Мединский журналистам во вторник.
На уточняющий вопрос министр заявил, что его терпение заканчивается «в связи с данной ситуацией». Министр не конкретизировал, чем именно возмущен.
Он сообщил, что вечером собирается подготовить заявление в связи с данной ситуацией.
Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино» не будут демонстрировать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» в связи с угрозами в адрес кинотеатров.
Сеть кинотеатров «Московское кино» не планирует отказываться от проката «Матильды», в сети кинотеатров «Пять звезд» заявили, что примут решение в конце сентября.
Фильм «Матильда» должен выйти в прокат 26 октября. Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.
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