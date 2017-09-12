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19:36 (мск), источник: Интерфакс

Говорухин раскритиковал действия «разбудившей мракобесные силы» Поклонской

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — Показ фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» пройдет в Госдуме 26 октября в рамках киноклуба, заявил глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин.

Знаменитый режиссер и парламентарий считает, что его коллега депутат Наталья Поклонская «из хороших побуждений разбудила все мракобесные силы и нанесла этим ущерб».

«Это — фильм, который достоин и обязан быть подвержен критике, как все произведения искусства. Если режиссеру достанется, то поделом», — заявил Говорухин, который уже посмотрел картину Учителя.

По мнению Говорухина, в ней есть «много недочетов, ошибок. Он усматривает отход некоторых моментов «Матильды» от реальных исторических событий. В частности, Говорухин назвал глупостью сцену, когда во время коронации Николай II падает в обморок. «Мне кажется, что это глупость, и я сказал об этом режиссеру», — добавил парламентарий.

В то же время «с художественной точки зрения» у Говорухина к фильму особых вопросов нет.

Фильм «Матильда» выйдет на экраны 26 октября 2017 года. В августе Минкультуры выдало ей прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Фильм рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс еще до выхода к зрителю.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Михаил Решетников
Это только начало, Станислав. Вы кстати тоже приложили к этому мракобесию свою руку когда поддерживали "закон о чувствах верующих". Наслаждайтесь эффектом
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