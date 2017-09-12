Говорухин раскритиковал действия «разбудившей мракобесные силы» Поклонской

Знаменитый режиссер и парламентарий считает, что его коллега депутат Наталья Поклонская «из хороших побуждений разбудила все мракобесные силы и нанесла этим ущерб».

«Это — фильм, который достоин и обязан быть подвержен критике, как все произведения искусства. Если режиссеру достанется, то поделом», — заявил Говорухин, который уже посмотрел картину Учителя.

По мнению Говорухина, в ней есть «много недочетов, ошибок. Он усматривает отход некоторых моментов «Матильды» от реальных исторических событий. В частности, Говорухин назвал глупостью сцену, когда во время коронации Николай II падает в обморок. «Мне кажется, что это глупость, и я сказал об этом режиссеру», — добавил парламентарий.

В то же время «с художественной точки зрения» у Говорухина к фильму особых вопросов нет.