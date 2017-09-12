Минприроды планирует обязать охотников сдавать экзамены

Об этом во вторник на заседании Общественного совета при Минприроды России сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Андрей Филатов.

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«Департаментом разработан и подготовлен проект федерального закона, по которому предполагается внести изменения в закон об охоте, законодательно закрепив за гражданами, впервые претендующими на получение охотничьего билета, обязанность успешной проверки требований охотничьего минимума в форме тестирования», — сказал Филатов.

Чиновник отметил, что на такие меры департамент подтолкнули сами охотники: только в 2016 году зафиксировано более 60 несчастных случаев на охоте (31 со смертельным исходом и 21 с тяжкими последствиями).

На заседании Общественного совета законопроект получил единогласное одобрение, после этого последует согласование деталей с федеральными органами исполнительной власти.