МЧС: Пермскому краю грозят серьезные заморозки
Управление МЧС РФ по Пермскому краю предупредило о серьезном понижении температуры.
Управление МЧС РФ по Пермскому краю предупредило о серьезном понижении температуры.
По прогнозу синоптиков и спасателей, в ночь на среду, 13 сентября в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов по Цельсию.
Заморозки представляют опасность для всходов сельскохозяйственных растений, напоминают в ГУ МЧС. Дачникам рекомендуется защитить растения полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.
Напомним, практически, аналогичный неутешительный прогноз синоптики дали и для соседней Свердловской области.