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20:55 (мск), источник: ЕАН

МЧС: Пермскому краю грозят серьезные заморозки

Управление МЧС РФ по Пермскому краю предупредило о серьезном понижении температуры.

Источник: Reuters

По прогнозу синоптиков и спасателей, в ночь на среду, 13 сентября в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов по Цельсию.

Заморозки представляют опасность для всходов сельскохозяйственных растений, напоминают в ГУ МЧС. Дачникам рекомендуется защитить растения полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

Напомним, практически, аналогичный неутешительный прогноз синоптики дали и для соседней Свердловской области.

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