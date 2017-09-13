В Перми приставы задержали Трампа за долг в 1,5 млн рублей
Судебные приставы Пермского края нашли должника, восемь раз менявшего паспорт. При этом он даже побывал однофамильцем нынешнего президента США Дональда Трампа, сообщили в региональном УФССП.
Судебные приставы Пермского края нашли должника, восемь раз менявшего паспорт. При этом он даже побывал однофамильцем нынешнего президента США Дональда Трампа, сообщили в региональном УФССП.
Как выяснилось, в Перми инспектор ДПС ГИБДД остановил для проверки 48-летнего местного жителя. Оказалось, что данные в паспорте не совпадают с теми, что указаны в водительском удостоверении.
Было установлено, что этот гражданин имеет задолженность на сумму около 1,5 миллиона рублей.
Также задержанный сознался, что имеет несколько паспортов и водительских удостоверений, полученных в результате смены им фамилии или
Сейчас судебные приставы ведут с ним работу по погашению имеющегося долга.