В Перми приставы задержали Трампа за долг в 1,5 млн рублей

Как выяснилось, в Перми инспектор ДПС ГИБДД остановил для проверки 48-летнего местного жителя. Оказалось, что данные в паспорте не совпадают с теми, что указаны в водительском удостоверении.

Было установлено, что этот гражданин имеет задолженность на сумму около 1,5 миллиона рублей.

Также задержанный сознался, что имеет несколько паспортов и водительских удостоверений, полученных в результате смены им фамилии или из-за утраты предыдущих.