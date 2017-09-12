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21:39 (мск), источник: Известия

Трамп стал дедушкой в девятый раз

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз. Радостным событием поделился 33-летний сын американского лидера Эрик Трамп в своем аккаунте Twitter.

Лара Трамп и я рады сообщить о рождении Эрика Люка Трампа в 8:50 (15:50 мск) утра.
Эрик Трамп
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Сам президент пока не откликнулся на появление на свет нового члена семьи, первого ребенка в семье Эрика и Лары.

У Трампа уже есть восемь внуков: трое от старшей дочери Иванки и пятеро от Дональда Трампа-младшего.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Иван Петров
Да хоть в двадцатый, лично мне параллельно.
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