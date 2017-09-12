Трамп стал дедушкой в девятый раз
Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз. Радостным событием поделился 33-летний сын американского лидера Эрик Трамп в своем аккаунте Twitter.
Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз. Радостным событием поделился 33-летний сын американского лидера Эрик Трамп в своем аккаунте Twitter.
Лара Трамп и я рады сообщить о рождении Эрика Люка Трампа в 8:50 (15:50 мск) утра.
Сам президент пока не откликнулся на появление на свет нового члена семьи, первого ребенка в семье Эрика и Лары.
У Трампа уже есть восемь внуков: трое от старшей дочери Иванки и пятеро от Дональда