Apple представила три новых iPhone
Apple представила три новые версии своих смартфонов. Премиальная версия получила название iPhone Х.
Apple представила три новые версии своих смартфонов. Премиальная версия получила название iPhone Х.
Apple представила премиальную версию в честь десятилетия со дня презентации первого смартфона Apple — iPhone X («iPhone Ten»).
Премиальная версия iPhone X получила 5,8-дюймовый экран c разрешением 2436 на 1125 точек. У него будет основная 12-мегапиксельная камера с двойной оптической стабилизацией. Как и предсказывал Bloomberg, новый смартфон Apple лишился кнопки «Домой», соответственно, и сканера отпечатка пальца: вместо него для идентификации будет использоваться специальная камера для распознавания лица. С помощью нее можно, например, разблокировать смартфон и авторизовывать платежи через Apple Pay.
iPhone Х, как и ожидалось, получил беспроводную зарядку.
Стоимость iPhone X будет начинаться от $999. Предзаказ начнется с 27 октября, доступен новый смартфон станет с 3 ноября.
Также Apple представила две других модели — iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Эти новые модели также выполнены с стеклянном корпусе. Диагонали экранов составит 4,7 дюймов у iPhone 8 и 5,5 дюймов у iPhone 8 Plus. Стоимость iPhone 8 будет начинаться от $699 за модель с 64 Гб памяти.
Ранее в сентябре The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что Apple может столкнуться с дефицитом поставок новых iPhone. Причиной послужили производственные сложности, которые возникли летом при сборке смартфонов, в связи с чем график производства сдвинулся на месяц. Газета предупредила, что это может привести к задержкам при доставке iPhone потребителям, которые оформят заказ на новинки.