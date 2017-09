Apple представила три новых iPhone

Премиальная версия iPhone X получила 5,8-дюймовый экран c разрешением 2436 на 1125 точек. У него будет основная 12-мегапиксельная камера с двойной оптической стабилизацией. Как и предсказывал Bloomberg, новый смартфон Apple лишился кнопки «Домой», соответственно, и сканера отпечатка пальца: вместо него для идентификации будет использоваться специальная камера для распознавания лица. С помощью нее можно, например, разблокировать смартфон и авторизовывать платежи через Apple Pay.

iPhone Х, как и ожидалось, получил беспроводную зарядку.



Стоимость iPhone X будет начинаться от $999. Предзаказ начнется с 27 октября, доступен новый смартфон станет с 3 ноября.



Также Apple представила две других модели — iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Эти новые модели также выполнены с стеклянном корпусе. Диагонали экранов составит 4,7 дюймов у iPhone 8 и 5,5 дюймов у iPhone 8 Plus. Стоимость iPhone 8 будет начинаться от $699 за модель с 64 Гб памяти. Plus-версия — от $799 за модель с таким же объемом памяти. iPhone 8 будет представлен в трех цветах — черный, серый и новый золотой.



Ранее в сентябре The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что Apple может столкнуться с дефицитом поставок новых iPhone. Причиной послужили производственные сложности, которые возникли летом при сборке смартфонов, в связи с чем график производства сдвинулся на месяц. Газета предупредила, что это может привести к задержкам при доставке iPhone потребителям, которые оформят заказ на новинки.