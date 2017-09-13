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11:43 (мск), источник: Аргументы и факты

Не мыться, не гулять, сдать анализы. Что надо знать о прививке от гриппа?

Каждый год на Россию зимой надвигается эпидемия гриппа. В этом году, как сообщила ВОЗ, будут наиболее распространены 3 штамма инфекции: Мичиган H1N1, гонконгский H3N2 и грипп В — Брисбен.

По данным статистики, своевременная вакцинация от гриппа помогает на 70−90% предотвратить заболеваемость среди людей в возрасте до 65 лет. У лиц старше 65 лет вакцина на 30−70% снижает вероятность госпитализации на фоне развившихся осложнений, например, пневмонии. Такие данные приводят специалисты ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава РФ. Сегодня пройти вакцинацию максимально просто. АиФ.ru собрал наивные вопросы о прививках от гриппа.

1. Когда нужно ставить прививку от гриппа?

Врачи утверждают, что оптимальным временем постановки прививки является период с сентября по ноябрь. Связано это с тем, что пока еще нет выраженного подъема заболевания, на улице стоит хорошая погода. Лучше не затягивать, т.к. организму требуется время на выработку иммунитета. Введение в организм частей инактивированного вируса (а именно это и представляет собой вакцинация) вызывает в организме активную выработку антител против возбудителя. Этот процесс обычно занимает 10−14 дня, по истечении которых можно сказать, что человек поучил необходимую защиту. Длительность такого иммунитета сохраняется в течение 9−12 месяцев.

2. Вирус гриппа все время меняется, как помогает вакцина?

Специалисты заранее отслеживают и контролируют ситуацию с мутирующими штаммами вируса. Они ориентируются на данные прошлого года, учитывают рекомендации и предупреждения ВОЗ по эпидобстановке в актуальном сезоне, т.е. знают, чем им ждать. На основании всех данных они и разрабатывают каждый год новую вакцину, которая будет актуальна именно для тех видов вируса гриппа, которые ждут в новом сезоне.

3. Привика от гриппа ставится платно?

«Прививки от гриппа ставятся бесплатно только детям старше 6 месяцев, которые посещают дошкольные или школьные учреждения, медицинским работникам, сотрудникам сферы образования, а также людям старше 60 лет. Кроме того, бесплатно она ставится в рамках социальной программы, какая, например, действует в Москве, когда работают мобильные станции вакцинации. Также есть перечень работ, выполнение которых требует проведения профилактических прививок — он утвержден постановлением Правительства № 825 от 15.07.1999 г. Такие работники бесплатно прививаются в поликлинике или на работе. Бесплатно проставят прививки и в офисе, если работодатель закупил вакцину», — говорит врач-специалист по общественному здоровью и здравоохранению Павел Стоцко. Во всех остальных случаях прививка будет платной, а ее стоимость зависит от препарата.

4. Есть ли те, кому обязательно надо делать прививку?

Прививка от гриппа — дело добровольное. Но все же ВОЗ выпустила свои рекомендации на тему того, каким категориям граждан обязательно стоит пройти вакцинацию. В их список входят:

Дети в возрасте от 6 месяцевБеременные женщиныЛюди старше 65 летТе, у кого есть хронические заболевания — сахарный диабет, бронхиальная астма, воспаление аденоидов, сердечные патологии, проблемы с кровью, ВИЧ и т. д. Медицинский персоналВоеннослужащиеЛюди, чья профессиональная деятельность связана с пребыванием в людных местах — учителя, продавцы, бортпроводники и т. д.

5. Что нужно делать перед и после прививки, чтобы минимизировать риск развития осложнений?

Здоровье человека в его руках. Поэтому стоит позаботиться о простых правилах пред- и поствакцинального поведения. Так, например, непосредственно перед тем, как ставить прививку, стоит обсудить с врачом, какую именно вакцину нужно выбрать, какой препарат будет актуален в этом году. Также стоит сдать анализ на аллерген. Связано это с тем, что большая часть прививоквыращивается на клетках куриных эмбрионов — и если у человека на них аллергия, негативная реакция возникнет и на прививку. Также рекомендуется с профилактической целью за 3 дня перед вакцинацией пропить антигистаминные препараты.

Чтобы чувствовать себя максимально уверенно и комфортно, стоит попросить у медсестры для ознакомления лицензию на препарат — это необходимо и для того, чтобы убедиться, что срок годности у него не вышел.

После вакцинации не стоит сразу же уходить из больницы — рекомендуется посидеть на лавочке в коридоре минут 20−30. Это позволит понять, не разовьется ли у человека какая-то реакция аллергического характера на введенный препарат. Если же она проявится, врачи смогут вовремя оказать необходимую помощь. Детям не рекомендуют сразу после прививки гулять, мыться и пробовать новые продукты питания.

6. Можно ли заболеть после вакцинации?

Прививка от гриппа не защищает от заражения. Но она призвана укрепить иммунитет и сделать так, чтобы либо вирус не смог проникнуть в организм, либо заболевание прошло с наименьшими осложнениями.

При этом многие нередко путают поствакцинальные реакции с начинающимся заболеванием. Итак, после прививки у особо восприимчивых людей могут появиться такие симптомы, как:

Небольшое повышение температуры тела — значения будут субфебрильными, т.е. в пределах 37 градусовЛегкое недомоганиеОзнобПовышенная утомляемость и упадок силБоли в мышцахОтечность, болезненные ощущения в зоне введения укола.

Такие симптомы обычно проходят достаточно быстро без какого-либо вмешательства. Но если температура повышается более 38 градусов, рекомендуется принять таблетку жаропонижающего средства.

7. Кому нельзя прививаться?

Есть и такие категории граждан, которым стоит избегать прививок. Так, например, это люди с чувствительностью на куриный белок или иные компоненты вакцины (именно поэтому предварительный осмотр у врача крайне важен). Также не стоит экспериментировать тем, кто предыдущую прививку перенес очень тяжело.

Есть и временные противопоказания, которые только являются поводом отложить вакцинацию. Это развитие острых форм инфекций и обострения хронических патологий. Как только они будут излечены и стабилизированы, можно ставить прививку. Правда, подождать придется месяц после выздоровления.

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