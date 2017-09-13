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00:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Выявлено неожиданное последствие голодания

Бразильские ученые показали, что голодание провоцирует интенсивный рост волос. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports, сообщает издательство Cell Press.

Источник: Reuters

Специалисты рассмотрели две группы мышей, первую из них ограничивали в пище, вторую — нет. Грызуны, употреблявшие только 60 процентов от физиологически нормальной порции, за шесть месяцев стали в два раза легче, у них увеличилась толщина и гладкость кожного покрова, плотность и длина волос, а также в три раза, по сравнению с первоначальным, общая длина кровяных сосудов в коже.

По мнению ученых, данные изменения свидетельствуют о том, что мыши адаптировались к новому режиму питания, в связи с чем стали терять меньше тепла на поддержание постоянства температуры тела.

Эксперты полагают, что выводы, полученные для мышей, справедливы и для человека. Ранее ученые неоднократно заявляли об эффективности голодания для продления жизни.

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