С Байконура стартовал корабль «Союз МС-06» с новым экипажем МКС

Источник: РИА Новости

В составе основного экипажа МКС-53/54 Александр Мисуркин (командир корабля, Роскосмос) и астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба (бортинженеры, NASA). На МКС участников новой экспедиции ожидают российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи. Стыковка с МКС намечена в 05.57 мск в автоматическом режиме.

Индикатором невесомости и талисманом новой экспедиции стала маленькая модель первого искусственного спутника Земли (ИСЗ). Шестьдесят лет со дня запуска СССР первого в мире ИСЗ ПС-1 (Простейший спутник-1) будет широко отмечаться 4 октября 2017 года.

До конца года выходов в открытый космос по российской программе из МКС не будет, первая внекорабельная деятельность (ВКД) запланирована на январь 2018 года.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что начиная с апреля 2017 года и до введения в состав российского сегмента станции нового многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек. Такое решение принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам «РКК «Энергия».

Запуск может пройти в сложных атмосферных условиях, считает директор Научно-исследовательского института ядерной физики (НИИЯФ) МГУ Михаил Панасюк. По его словам, рискованная радиационная обстановка может сложиться во время запуска, если магнитное возрастание, вызванное солнечной активностью 6—11 сентября продолжится. Однако, по словам командира корабля Александра Мисуркина, последствия серии мощных вспышек на Солнце не помешает провести запуск новой экспедиции.

Что представляет собой «Союз МС-06»

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Транспортные корабли новой модификации «Прогресс МС» и «Союз МС» разработки и производства РКК «Энергия» созданы в результате глубокой модернизации кораблей «Прогресс М» и «Союз ТМА».

Бортовая командная радиотехническая система «Квант-В» заменена на единую командно-телеметрическую систему с дополнительным телеметрическим каналом. Новая командная радиолиния обеспечит прием сигналов через спутники-ретрансляторы «Луч-5», благодаря чему значительно увеличатся зоны радиовидимости кораблей — до 70% от длительности витка.

Корабли новой модификации комплектуются современной бортовой радиотехнической системой сближения и стыковки «Курс-НА». По сравнению с более ранней версией «Курс-А» она обладает улучшенными массогабаритными характеристиками и позволяет исключить из состава оборудования корабля одну из трех радиоантенн.

Вместо аналоговой телевизионной системы «Клёст» на кораблях используется цифровая телевизионная система, которая позволит поддерживать связь между кораблем и станцией посредством межбортовой радиолинии.

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В состав бортовой аппаратуры кораблей модификаций «Союз МС» и «Прогресс МС» взамен снимаемого с производства оборудования также вошел новый цифровой блок управления резервным контуром разработки РКК «Энергия», модернизированный блок датчиков угловых скоростей БДУС-3А и светодиодная фара СФОК.

Благодаря применению новых наземных и бортовых радиотехнических систем стало возможным использование современных протоколов передачи информации, в результате чего улучшилась стабильность работы системы управления корабля.