С Байконура стартовал корабль «Союз МС-06» с новым экипажем МКС
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 13 сен — РИА Новости.
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 13 сен — РИА Новости.
В составе основного экипажа МКС-53/54 Александр Мисуркин (командир корабля, Роскосмос) и астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба (бортинженеры, NASA). На МКС участников новой экспедиции ожидают российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи. Стыковка с МКС намечена в 05.57 мск в автоматическом режиме.
Индикатором невесомости и талисманом новой экспедиции стала маленькая модель первого искусственного спутника Земли (ИСЗ). Шестьдесят лет со дня запуска СССР первого в мире ИСЗ ПС-1 (Простейший спутник-1) будет широко отмечаться 4 октября 2017 года.
До конца года выходов в открытый космос по российской программе из МКС не будет, первая внекорабельная деятельность (ВКД) запланирована на январь 2018 года.
Ранее «Роскосмос» сообщил, что начиная с апреля 2017 года и до введения в состав российского сегмента станции нового многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек. Такое решение принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам «РКК «Энергия».
Запуск может пройти в сложных атмосферных условиях, считает директор
Что представляет собой «Союз МС-06»
Транспортные корабли новой модификации «Прогресс МС» и «Союз МС» разработки и производства РКК «Энергия» созданы в результате глубокой модернизации кораблей «Прогресс М» и «Союз ТМА».
Бортовая командная радиотехническая система «Квант-В» заменена на единую
Корабли новой модификации комплектуются современной бортовой радиотехнической системой сближения и стыковки «Курс-НА». По сравнению с более ранней версией «Курс-А» она обладает улучшенными массогабаритными характеристиками и позволяет исключить из состава оборудования корабля одну из трех радиоантенн.
Вместо аналоговой телевизионной системы «Клёст» на кораблях используется цифровая телевизионная система, которая позволит поддерживать связь между кораблем и станцией посредством межбортовой радиолинии.
В состав бортовой аппаратуры кораблей модификаций «Союз МС» и «Прогресс МС» взамен снимаемого с производства оборудования также вошел новый цифровой блок управления резервным контуром разработки РКК «Энергия», модернизированный блок датчиков угловых скоростей БДУС-3А и светодиодная фара СФОК.
Благодаря применению новых наземных и бортовых радиотехнических систем стало возможным использование современных протоколов передачи информации, в результате чего улучшилась стабильность работы системы управления корабля.
Большинство технических решений, заложенных в конструкцию кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС», будут использованы при создании пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Федерация», который разрабатывается РКК «Энергия».