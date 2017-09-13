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03:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Жители и гости Владивостока поплывут в честь Великой победы

Сегодня во Владивостоке состоится массовый заплыв «Дружба», посвященный Дню окончания Второй мировой войны, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в городской администрации.

Организаторами мероприятия выступили администрация города, Федерация подводного спорта Приморского края и Дальневосточный клуб подводной охоты «Шаркфин».

Предположительно, в заплыве примут участие более 150 человек. Участвовать будут не только местные пловцы, но и гости из Китая.

Сбор участников назначен на 9 утра на пляже бухты Патрокл. Старт начнется в 11.30 с бухты Соболь. Дистанция заплыва составит два, три и пять километров и пройдет вдоль полуострова Басаргина с финишем в бухте Патрокл.

Напомним, к заплыву допускаются спортсмены, достигшие 16 лет и имеющие соответствующую подготовку и снаряжение. Они могут использовать специальное снаряжение — ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки. Запрещается использовать дополнительные плавучие приспособления, такие, как плот, доска для плавания.

Таисия Масина.

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