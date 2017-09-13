Жители и гости Владивостока поплывут в честь Великой победы
Сегодня во Владивостоке состоится массовый заплыв «Дружба», посвященный Дню окончания Второй мировой войны, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в городской администрации.
Сегодня во Владивостоке состоится массовый заплыв «Дружба», посвященный Дню окончания Второй мировой войны, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в городской администрации.
Организаторами мероприятия выступили администрация города, Федерация подводного спорта Приморского края и Дальневосточный клуб подводной охоты «Шаркфин».
Предположительно, в заплыве примут участие более 150 человек. Участвовать будут не только местные пловцы, но и гости из Китая.
Сбор участников назначен на 9 утра на пляже бухты Патрокл. Старт начнется в 11.30 с бухты Соболь. Дистанция заплыва составит два, три и пять километров и пройдет вдоль полуострова Басаргина с финишем в бухте Патрокл.
Напомним, к заплыву допускаются спортсмены, достигшие 16 лет и имеющие соответствующую подготовку и снаряжение. Они могут использовать специальное снаряжение — ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки. Запрещается использовать дополнительные плавучие приспособления, такие, как плот, доска для плавания.
Таисия Масина.