Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Опасный вирус из Китая пришел в Россию
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
«Происходит немыслимое» — западный журналист о Сирии
СМИ: 39-летняя Фёдорова делится откровенным фото
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
50-летняя Мария Шукшина показала естественную красоту – СМИ
СМИ: Беременная Ковальчук позирует в боди и платье
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
02:42 (мск), источник: РБК

Disney перенесла на семь месяцев выход IX эпизода «Звездных войн»

После объявления о замене режиссера девятого эпизода «Звездных войн» студия Disney объявила о переносе на семь месяцев даты премьеры фильма.

Источник: AP 2017

Релиз девятого эпизода киносаги «Звездные войны» состоится почти на семь месяцев позже, чем это планировалось ранее. Об этом, как пишет The Holywook Reporter, объявила компания Disney.

Читайте также
В Британии выпустили марки со «скрытыми» рисунками в честь «Звездных войн»

Ранее компания планировала, что очередной эпизод выйдет на экраны в мае 2019 года, однако теперь дату премьеры перенесли на 20 декабря того же года.

Информация о переносе премьеры появилась вслед за тем, как студия объявила о замене режиссера, который будет снимать этот эпизод. ​ Вместо Колина Треворроу, который покинул проект, ​его будет ставить кинорежиссер Джей Джей Абрамс, который был постановщиком седьмой части «Звездные войны: Пробуждение силы». Он же станет соавтором сценария.

Седьмой эпизод установил несколько рекордов. Фильм побил мировой рекорд проката в первый уик-энд по всему миру, обойдя предыдущего рекордсмена, «Мир Юрского периода», более чем на $3 млн. В мировом прокате фильм собрал более $2 млрд, заняв третье место в рейтинге самых кассовых фильмов всех времен. В России «Звездные войны» собрали 1,86 млрд руб. Он делит третье место по сборам в истории проката России и СНГ вместе с «Миньонами».

Восьмой эпизод «Зведные войны: Последние джедаи» должен выйти на экраны в декабре 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Греф прокомментировал «изменение» статуса карт клиентов
Россия предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине
МИД: договор о запрете ядерного оружия противоречит интересам РФ
Apple представила три новых iPhone
ЦСКА впервые в истории стартовал в Лиге чемпионов с победы
В медцентре США произошла стрельба
С «Байконура» стартовал корабль «Союз МС-06» с экипажем МКС
Спорт
Тушите свет. Как ЦСКА шокировал «Да Луш» ЦСКА впервые в истории начинает групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Самые необычные храмы мира (фото)
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь