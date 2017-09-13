Disney перенесла на семь месяцев выход IX эпизода «Звездных войн»

Источник: AP 2017

Релиз девятого эпизода киносаги «Звездные войны» состоится почти на семь месяцев позже, чем это планировалось ранее. Об этом, как пишет The Holywook Reporter, объявила компания Disney.

Ранее компания планировала, что очередной эпизод выйдет на экраны в мае 2019 года, однако теперь дату премьеры перенесли на 20 декабря того же года.

Информация о переносе премьеры появилась вслед за тем, как студия объявила о замене режиссера, который будет снимать этот эпизод. ​ Вместо Колина Треворроу, который покинул проект, ​его будет ставить кинорежиссер Джей Джей Абрамс, который был постановщиком седьмой части «Звездные войны: Пробуждение силы». Он же станет соавтором сценария.

Седьмой эпизод установил несколько рекордов. Фильм побил мировой рекорд проката в первый уик-энд по всему миру, обойдя предыдущего рекордсмена, «Мир Юрского периода», более чем на $3 млн. В мировом прокате фильм собрал более $2 млрд, заняв третье место в рейтинге самых кассовых фильмов всех времен. В России «Звездные войны» собрали 1,86 млрд руб. Он делит третье место по сборам в истории проката России и СНГ вместе с «Миньонами».