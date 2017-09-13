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03:15 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край останется под тучами ещё на один день

Серую картину скрасят слабый ветер и небольшое потепление.

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Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае в среду, 13 сентября, вновь не самая солнечная погода. На территории региона пройдут осадки, но температура воздуха немного поднимется. Порывы ветра станут чуть слабее, а местами и вовсе будут незаметны.

В Хабаровске дневная температура повысится до 16−18°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура опустится до 14−16°C. Пройдёт дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура останется на отметке 15−17°C. Без осадков. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Советской Гавани дневная температура снизится до 15−17°С. Ожидается дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Охотске дневная температура составит 12−14°C. Будут небольшие осадки. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Вяземском дневная температура останется на отметке до 16−18°C. Синоптики обещают небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Чегдомыне дневная температура опустится до 13−15°C. Будет дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 2−7 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до 13−15°C. Осадков не ожидается. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чумикане дневная температура окажется на отметке до 14−16°C. Без осадков. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Бикине дневная температура составит 16−18°C. Пройдёт небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 15−17°C. Ожидаются осадки. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Троицком дневная температура останется на уровне 14−16°C. Будет дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

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