День мороженого во Владивостоке собрал сотни тысяч рублей

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Известные люди Приморья раздавали мороженое, а взамен получали пожертвования. Всего за три часа раздачи удалось собрать 300 тысяч рублей, которые направят онкобольным детям. Деньги нужны для того, чтобы отправлять детей на лечение в больницы центральных регионов России, приобретение лекарств, не входящих в государственную программу амбулаторного лечения.

Также в этом году на собранные средства приобретут модемы для дистанционного обучения детей, которые находятся на лечении в онкогематологическом центре.

В сборе пожертвований соревновались пять команд: театр ТАН и его режиссер Андрей Нартов, артисты Приморского краевого драматического театра, группа поддержки хоккейного клуба «Адмирал», приморские певцы и ведущие, в том числе певица ЛюSEA, корпорация «Сибирское здоровье», команда лиги торговых предпринимателей. Победителями стала команда «Конфетти», в которую вошли представительницы Комитета по развитию женского предпринимательства, они собрали почти 88 тысяч рублей.

Оставшееся мороженое передали воспитанникам детского дома № 4.