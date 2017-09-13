Пешеходный фонтан переходит на футбольный режим работы

Источник: Хабаровский край сегодня

В расписании работы пешеходного фонтана на набережной Хабаровска произойдут изменения. В дни футбольных матчей фонтанный комплекс будет работать в режиме музыкально-динамического шоу с 16.00 до 18.00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Если в обычные дни водное представление с музыкальным сопровождением хабаровчане могут наблюдать с 13.00 до 15.00, то в дни футбольных матчей шоу будет начинаться за два часа до старта игр, около 16.00, — сообщил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга. — На время матчей музыка будет выключаться, чтобы не мешать их проведению. После завершения игр, около 20.00, фонтан заработает в режиме свето-динамического шоу. По его словам, хабаровчан и гостей города также ожидают новые музыкальные композиции.

Планируется, что любоваться фонтаном жители и гости краевого центра смогут до начала октября, если низкие температуры не установятся раньше. По словам специалистов, как только столбик термометра достигнет нуля в ночное время суток, подачу воды в системы фонтанного комплекса прекратят.

Кстати, зимой на месте водного комплекса заработает искусственный фонтан из светодиодных лент, работу которого будет также сопровождать музыкальная программа.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», пробный запуск пешеходного игрового фонтана состоялся накануне футбольного матча «СКА-Хабаровск» — «Зенит». Он сразу стал местом притяжения хабаровчан. Данный фонтанный комплекс уникален для Хабаровска и всего Дальнего Востока. В знойные дни гости набережной могут освежиться под струями воды, которая не накапливается в резервуаре и уходит через металлические решётки под землю.