Свыше 250 рейдов проведут приставы и энергетики в Хабаровском крае

В списке для посещения — около четырех тысяч адресов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт».

Сейчас больше всего неплательщиков живет в Индустриальном и Железнодорожном районах краевой столицы, а также в Амурском, Хабаровском и Советско-Гаванском районах региона.

«Проведение совместных рейдов с судебными приставами является крайней мерой в борьбе с должниками. Ежедневно специалисты Дальневосточной энергетической компании используют все возможности, предусмотренные существующим законодательством, чтобы решить вопросы взыскания долга в досудебном порядке. Однако, когда предупредительных мер становится недостаточно, мы вынуждены обращаться в суд», — подчеркнула начальник управления по работе с населением филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» Елена Буняева.