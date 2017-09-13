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03:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Свыше 250 рейдов проведут приставы и энергетики в Хабаровском крае

В Хабаровском крае приставы и энергетики собираются провести свыше 250 рейдов по квартирам местных жителей, которые имеют долги за электроэнергию.

В списке для посещения — около четырех тысяч адресов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт».

Сейчас больше всего неплательщиков живет в Индустриальном и Железнодорожном районах краевой столицы, а также в Амурском, Хабаровском и Советско-Гаванском районах региона.

«Проведение совместных рейдов с судебными приставами является крайней мерой в борьбе с должниками. Ежедневно специалисты Дальневосточной энергетической компании используют все возможности, предусмотренные существующим законодательством, чтобы решить вопросы взыскания долга в досудебном порядке. Однако, когда предупредительных мер становится недостаточно, мы вынуждены обращаться в суд», — подчеркнула начальник управления по работе с населением филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» Елена Буняева.

С начала 2017 года с должников в принудительном порядке взыскано свыше 28 миллионов рублей в пользу энергетической компании.

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