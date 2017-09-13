Свыше 250 рейдов проведут приставы и энергетики в Хабаровском крае
В Хабаровском крае приставы и энергетики собираются провести свыше 250 рейдов по квартирам местных жителей, которые имеют долги за электроэнергию.
В Хабаровском крае приставы и энергетики собираются провести свыше 250 рейдов по квартирам местных жителей, которые имеют долги за электроэнергию.
В списке для посещения — около четырех тысяч адресов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Сейчас больше всего неплательщиков живет в Индустриальном и Железнодорожном районах краевой столицы, а также в Амурском, Хабаровском и
«Проведение совместных рейдов с судебными приставами является крайней мерой в борьбе с должниками. Ежедневно специалисты Дальневосточной энергетической компании используют все возможности, предусмотренные существующим законодательством, чтобы решить вопросы взыскания долга в досудебном порядке. Однако, когда предупредительных мер становится недостаточно, мы вынуждены обращаться в суд», — подчеркнула начальник управления по работе с населением филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» Елена Буняева.
С начала 2017 года с должников в принудительном порядке взыскано свыше 28 миллионов рублей в пользу энергетической компании.